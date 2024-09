ビップは、2024年9月に社報「Voice」を創刊しました。

ビップ「Voice」創刊

ビップは、2024年9月に社報「Voice」を創刊。

同社は、1991年の設立以来、地域社会とともに歩み、現在では50名以上の社員を抱える鉄筋工事会社として発展してきました。

【社報「Voice」の概要】

「Voice」は、単なる業務報告にとどまらず、社員が抱く「今の声」と「未来への想い」が届けられます。

鉄筋工事のプロとしての誇りや社会貢献を発信すること、プライベートな一面を共有し絆と理解を深めること、またステークホルダーのみなさまにも私たちの本当の姿を知ってもらうことを目指す。

創刊号では、代表取締役・松本 勝のインタビューを大特集。

0からはじまった鉄筋工のキャリア、会社を引き継ぐ際に直面した試練、そしてこれからの未来を自身の声で熱く語っられています。

また、地域社会とのつながりや、業界内でのリーダーシップを発揮するビジョンについても触れた内容となっており、ビップが今後どのように業界の未来を切り拓いていくかを感じられる内容です。

【「Voice」に込めたメッセージ】

「Voice」は、社員一人ひとりが会社の主役であるという考えのもと、彼らの「声」を大切にする社内文化を象徴しています。

社員が日々現場で感じていることや、取り組んでいるプロジェクト、さらには新しい技術への挑戦をリアルな声にこだわり発信していきます。

「Voice」は毎月1日に発行、同社のホームページから見ることができます。

【基本情報】

発行日 :毎月1日

閲覧方法:紙面及びWEB(紙面は希望があれば配布します)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 鉄筋工事のプロとしての誇りや社会貢献を発信!ビップ「Voice」創刊 appeared first on Dtimes.