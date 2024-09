テレビ東京系『ガイアの夜明け』で放送！浜屋「都市鉱山リサイクル＆化粧品原料製造事業」

浜屋は、9月13日(金)にテレビ東京系『ガイアの夜明け』でモンゴルにおける都市鉱山リサイクルについて特集されます。

浜屋「都市鉱山リサイクル&化粧品原料製造事業」

モンゴルでは廃家電や廃PC基板(都市鉱山)のリサイクルが進まず、埋め立て処理が環境問題になっていました。

浜屋では世界トップレベルの資源リサイクル技術でモンゴルに貢献するために、モンゴルにおいて都市鉱山から金属等の資源を効率よく回収するネットワークを構築し、更に現地で分別することにより日本国内のみで可能となる高度なリサイクル資源を日本に輸入し、国際的なリサイクル事業をスタートしました。

■内容

(1) 日本の技術でモンゴルに貢献

現地でリサイクルできずに廃棄されていた貴重な資源(都市鉱山)を日本に輸入し、都市鉱山リサイクルにおいて重要な分析や丁寧な分別作業を行う事業を開始しました。

本プロジェクトではモンゴル政府とも協力し合いながら、日本の技術でモンゴルに貢献できるプロジェクトとして注目されています。

(2) 「もったいない」の精神から始まった化粧品事業

モンゴルには日本の51倍の394万頭の馬が自然放牧されており、出産時の胎盤がそのまま放置され、土壌汚染などの環境問題にもなっていました。

そこで「もったいない」の精神からこの胎盤を回収し、広く化粧品や健康食品に使用されるプラセンタという原料を製造することにより、環境問題も解決できる事業をスタートしました。

