世界の英知が京都に集結！第21回STSフォーラム年次総会

第21回STSフォーラム年次総会

会議名:STSフォーラム2024 第21回年次総会

(STS forum 2024 - 21st Annual Meeting)

開催日:2024年10月6日(日)〜2024年10月8日(火)

会場 :国立京都国際会館

参加者:80を超える国、地域、国際機関からおよそ1,500名が参加

(2023年年次総会実績)

STSフォーラムは、第21回を迎える年次総会を、2024年10月6日(日)から10月8日(火)の3日間、国立京都国際会館にて開催。

本フォーラムでは、11名のノーベル賞受賞者を含む世界的な科学者をはじめ、各国の科学技術大臣、企業のトップ、研究機関の責任者、大学学長、影響力あるジャーナリストなど、様々な分野のオピニオンリーダーが一堂に会します。

参加者たちは様々な視点から、国境や専門分野の垣根を越えて、100年から500年先の人類の未来を見据えた科学技術の課題や方向性について議論を展開します。

■プログラム

AIをテーマにした4セッションを含む34セッション(全体会議10、分科会24)の他、「国際科学技術関係大臣会合」や「気候変動に関する地域的対応(RACC16)」、各分野から選ばれた若手リーダーにノーベル賞受賞者との直接対話の機会を提供する「若手リーダーとノーベル賞受賞者との対話」などのサイドミーティングが開催されます。

■主な登壇者

各国、地域、国際機関よりノーベル賞受賞者を含む研究機関や大学・政官界・経済界のリーダー200名以上が登壇予定。

■言語

英語

