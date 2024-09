f5veの楽曲「Underground」をプロデューサー3名がリミックスした、『Underground Remixes』が配信リリースされた。

本楽曲は、マニュアルのような人生に不満を感じる日常の中、自分達の居場所である“Underground”で思う存分輝く様子が描写されており、サビの<チカ・チカ・チカ>など印象的な言葉遊びや振付が特徴的な楽曲だ。

今回は、TeddyLoid、オカモトレイジ(OKAMOTO’S)が主催の合同エキシビション YAGI EXHIBITIONのほか、DJ CHARIがSTARKIDSとともにリミックスを担当した。

<KAEDE コメント>

日本を代表する3名のプロデューサーとf5veの楽曲による新しい化学反応で“日本から世界へ”また素敵な楽曲を届けられることが嬉しいです!!

それぞれが全然違う雰囲気と世界観を持つリミックスに仕上がっているので、先日リリースされたDossさんによるリミックスを加えたこのEPで新たに生まれ変わった“Underground”をお楽しみ下さい!!!

<TeddyLoid コメント>

ロサンゼルスで知り合ったBloodPop®が手掛けた楽曲に、こういった形で関われて光栄に思います。彼の音楽へのアプローチは非常にユニークで、リミックスのプロセス自体がとても刺激的でした。原曲の持つエネルギーをそのままに、疾走感を持ちながら地下を駆け巡っていくようなグルーヴで、僕自身のスタイルを取り入れたリミックスに仕上げました。自分のDJ SETでもプレイできる、クラブのフロアで感じる一体感と高揚感を最大限に引き出せるような内容になっています。新たなサウンドスケープを感じてもらえれば嬉しいです。是非お楽しみ下さい。

<YAGI EXHIBITION コメント>

<DJ CHARI コメント>

Cz Up!!STARKIDSを誘ってリミックスを作りました!自分が出演する現場でも今後DJでかけていくので是非一緒にPARTYしましょう!

<STARKIDS コメント>

Space Boy “Underground with the bugs and shi fr”BENXNI “「地下」に居着いた3人のことを歌ってます みんなネズミと一緒に踊りに来い”espeon “we underground...rare like diamonds”

