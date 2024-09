【Apple Event】9月10日 実施

Appleは、新製品発表イベント「Apple Event」を9月10日に実施した。

発表では「iPhone 16」シリーズをはじめとして、「Apple Watch Series 10」や「AirPods 4」などが紹介された。特に「iPhone 16」はAI機能「Apple Intelligence」のための初めてのiPhoneとなっており、「視覚的インテリジェンス」などの新機能が登場する。

このほか、各製品の発売日や価格なども合わせて発表された。

【Apple Event - September 9】

Copyright (C) 2024 Apple Inc. All rights reserved.