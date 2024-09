サムスンの次期フラッグシップ機「Galaxy S25 Ultra」は、ライバルの最上位モデルより薄くなると噂されています。実際にどれぐらい薄くなるのか? 寸法に関する情報を著名リーカーが発信しています。

未発表のAndroid製品に詳しいIce Universe氏は、Galaxy S25 Ultraのサイズは162.8 x 77.6 x 8.2mmであると述べています。

Let me join in the fun.

Samsung Galaxy S25 Ultra size announced:

162.8mm x 77.6mm x 8.2mm

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) September 7, 2024