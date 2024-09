±é·à¡¢Íî¸ì¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ê¤É²ÈÂ²¤Ç1Æü³Ú¤·¤á¤ë¡ª°¦É²¸©Åì²¹»Ô¡ÖTOON 20¼þÇ¯º× ¡Á¤¤¤­¤¤¤­º×¡Á¡×

愛媛県東温市は、令和6年9月21日(土)に東温市見奈良のレスパスシティにて、東温市誕生20周年記念イベント「TOON 20周年祭 〜いきいき祭〜」を開催します。

TOON 20周年祭 〜いきいき祭〜

愛媛県東温市は、令和6年9月21日(土)に東温市見奈良のレスパスシティにて、東温市誕生20周年記念イベント「TOON 20周年祭 〜いきいき祭〜」を開催!

このイベントは、市民がより豊かで生き生きと暮らしていけるよう、官民一体となってまちの活性化を図ると共に、東温市の魅力を広く周知し、市の認知度向上と交流人口の拡大などを図ることで、30周年、50周年を目指す東温市の礎を築くために実施するものです。

「いきいき祭」は、演劇をはじめとした多彩なアート関連イベントを実施する「とうおんアートデイ」、市内外の特産品等の販売やスタンプラリー等を行う「とうおんマート」、地場産業の素晴らしい逸品やグルメ、スイーツなどが勢揃いの「東温市商工会産業まつり」を複合的に行うイベントです。

家族全員が一日中楽しめます。

このほか、最新の遠隔医療システムを搭載した「とうおんスマートヘルスケア専用特殊車両お披露目式」や、小中学生による「絵画コンクール作品展」も同時に実施され、未来の東温市を描いた作品が展示されます。

○日時: 令和6年9月21日(土) 10:00〜18:00

○場所: 東温市見奈良1110番地 レスパスシティ内

○URL : https://www.city.toon.ehime.jp/site/20th

■各イベントの詳細

○とうおんアートデイ 10:00〜18:00

会場:東温アートヴィレッジセンター(東温市見奈良1125 クールス・モール2階)

演劇、落語、マジック、コンサートなどのアートイベントを通年で開催する「とうおんアートヴィレッジフェスティバル」。

これを丸ごと、ほとんどの企画を無料で楽しめるお得な1日です。

「あまりアートに興味はない」という方にも楽しめる企画が盛りだくさん!

○とうおんマート 10:00〜16:00

会場:クールス・モール駐車場

東温市と交流のある市町等を招いて開催する物産展です。

(一社)東温市観光物産協会を含む中予6市町に加え、県外から大阪府泉佐野市、奈良県広陵町、(一社)さぬき市観光協会市、(一財)丸亀市観光協会、(一社)鳴門市うずしお観光協会による出展も。

普段はなかなか手に入らない逸品も揃います。

「いきいき祭」各会場で使える「プレミアム付き金券」(※)を販売するほか、あわせて開催される「とうおんアートデイ」と「東温市商工会産業まつり」を巡ってスタンプを集めると、抽選で景品が当たるスタンプラリーも実施!

(※)500円で購入できる1,000円分の金券。

100円×10枚、お一人様1セット限り。

○東温市商工会産業まつり 10:00〜16:00

会場:クールス・モール駐車場

東温市商工会の会員事業者の方々が、日頃からの地域へのお礼の意味も込めて開催する、市内最大の産業イベントです。

当日は雑貨等の展示・販売や、グルメ・スイーツ等の提供・販売が行われます。

大道芸や太鼓実演等のアトラクション、お楽しみ抽選会も開催予定です♪

10:00〜10:05 開会宣言

10:15〜10:45 松野鬼城太鼓

10:55〜11:25 ジャグリングショー

11:30〜12:00 会長挨拶 来賓祝辞

13:00〜13:20 松野鬼城太鼓

13:30〜13:50 ジャグリングショー

14:00〜 抽選の発表・景品交換

14:40〜15:40 おやじバンド

15:55〜16:00 閉会宣言

随時 バルーンアート、笑興宣隊ジバサンギョー

※時間が変更になる場合があります。

○とうおんスマートヘルスケア専用特殊車両お披露目式 12:00〜13:00(予定)

会場:クールス・モール2階(とうおんマート会場内)

本年度から東温市が導入する、最新の遠隔医療システムを搭載した医療MaaS車両をお披露目します。

○絵画コンクール作品展 9月21日(土)〜10月20日(日)(期間展示)

会場:東温アートヴィレッジセンター前(東温市見奈良1125 クールス・モール2階)

次世代を担う子どもたちの描いたふるさと“とうおん”への愛のこもった作品を展示します。

・小学生テーマ「わたしが住んでみたい未来の東温市」

・中学生テーマ「未来に残したい東温市の風景」

<当日のアクセスについて>

当日は会場周辺の混雑が予想されます。

可能な限り公共交通機関または臨時駐車場(会場までのシャトルバスあり)を利用ください。

臨時駐車場およびシャトルバスの詳細については、東温市誕生20周年記念特設サイトから確認できます。

