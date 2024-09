米MTVは、今週水曜日(9月11日)にニューヨーク州ロングアイランドで開かれる<2024 MTVビデオ・ミュージック・アワーズ>に、エミネムが出演することを発表した。エミネムはオープニングでパフォーマンスする。彼はこれまで数度、<MTVビデオ・ミュージック・アワーズ>でプレイしており、直近では2022年にスヌープ・ドッグと共演しているが、同アワーズのオープニングを飾るのは2010年以来だという。そのときは「Not Afraid」と、リアーナとコラボした「Love The Way You Lie」の2曲をパフォーマンスした。

Guess who’s back ???? @Eminem will be back again on the #VMA stage!!!!



Watch his opening performance LIVE Wednesday at 8p on @MTV ???? pic.twitter.com/4dQKbCxPgN