»³ËÜÍ³¿¡õº£±Ê¾ºÂÀÅê¤²¹ç¤¤¤Ø¡Ö¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯¡×¡Ö¤¤¤¤Åê¤²¹ç¤¤¤¬½ÐÍè¤ì¤Ð¡×¡¡ÅÐÈÄÁ°Æü¤ÏÃÌ¾Ð¤âÆ®»ÖÇ³¤ä¤¹
¢¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥«¥Ö¥¹¡Ê£¹Æü¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤¬£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£°Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¡¦¥«¥Ö¥¹Àï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë¡Ö£±ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£Æ±³ØÇ¯¤Î¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤â¡Ö£³ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥óÆþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤¹£±£°Æü¡ÊÆ±£±£±Æü¡Ë¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¡¢¥«¥Ö¥¹¡¦º£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬ÀèÈ¯Í½Äê¡£Î¾Åê¼ê¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÇÄ´À°¤·¡¢±¦ÍãÉÕ¶á¤Ç»³ËÜ¡¢ÂçÃ«¡¢º£±Ê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤ÆÃÌ¾Ð¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£²ñÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æº£±Ê¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤âÏÃ¤¹¤Î¤ÏÄ¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦Ä´À°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤«¡¢»³ËÜÍ³¿Áª¼ê¤ÏÉüµ¢ÅÐÈÄ¤Ê¤Î¤Ç¸ª¤ÎÄ´»Ò¤¬¤É¤¦¤Ê¤Î¤«Ê¹¤¤Ê¤¬¤é¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»³ËÜ£Ö£ÓÎëÌÚ¡¢º£±Ê£Ö£ÓÂçÃ«¤ÎÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤â¼Â¸½Ç»¸ü¡£»³ËÜ¤Ï¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤Î»î¹ç¤ÇÆ±¤¸»î¹ç¤ËÅÐÈÄ½ÐÍè¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢º£±Ê¤Ï¡Ö¤ª¸ß¤¤ËüÁ´¤Ê¤Î¤Ç¤¤¤¤Åê¤²¹ç¤¤¤¬½ÐÍè¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Å¨Æ±»Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥«¥Ö¥¹¤¬ÂÇ¤Æ¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¤é²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¼«¿È¤âÁê¼êÂÇÀþ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£