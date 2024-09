ウェスティン ルスツリゾートにて、秋野菜や秋鮭、きのこなど北海道の秋の味覚を楽しむ「北海道オータムフェア」を開催。

ランチアラカルトやディナーブッフェで、北海道の秋の味覚を堪能できます!

ウェスティン ルスツリゾート「北海道オータムフェア」

開催期間:2024年9月1日(日)〜2024年10月19日(土)

北海道の雄大な自然に囲まれた「ウェスティン ルスツリゾート」にて、「北海道オータムフェア」を開催中。

秋に収穫される野菜やきのこ、秋鮭などを使ったメニューが、オールデイダイニング アトリウムにて提供されます☆

ランチアラカルトやディナーブッフェで、秋の味覚を堪能できるグルメフェアです!

ディナーブッフェ

提供時間:17:30〜21:00 (ラストオーダー 20:30)

料金:大人 6,600円 / 小学生 4,620円

会場:ウェスティン ルスツリゾート1F「オールデイダイニング アトリウム」

オータムフェア 期間限定メニュー:

・秋野菜のタルトプロバンサル

・洋風ブリ大根 柚子のブルーブラン

・リンゴとカブの 菊花のサラダ

・北海道産キノコ汁

・サンマのエスカベッシュ

・帆立貝のソテー キノコピューレを添えて

・パンコン トマテ

・スモークサーモンのクリームパスタ

・和梨のカプレーゼ

※収穫や入荷状況により変更されるメニューもあります

ディナーブッフェでは、カジュアルに秋のフレンチダイニングメニューを楽しめるメニューが多数登場します。

「秋野菜のタルトプロバンサル」は、北海道産野菜のラタトゥイユをサクッとしたタルト生地に詰めて焼き上げた料理。

ほかにも、北海道では秋に旬を迎える脂がのった天然ブリと地元産大根を合せた「洋風ブリ大根 柚子のブルーブラン」や

「洋風ブリ大根 柚子のブルーブラン」と「リンゴとカブの菊花サラダ」

北海道産リンゴとみずみずしいカブの「リンゴとカブの菊花サラダ」などを楽しめます!

ほかにも、この時期定番の「北海道産キノコ汁」を用意し、肌寒くなる夜のひと時に優しく体を温めてくれるブッフェです☆

秋限定のアラカルトメニュー

提供時間:11:00〜21:00 (ラストオーダー 20:30) ※料理により提供時間が異なる場合があります

会場:ウェスティン ルスツリゾート1F「オールデイダイニング アトリウム」

「北海道オータムフェア」に合わせて、9〜10月は秋鮭や秋野菜を使ったアラカルトメニューも提供。

ランチやディナータイムに、気軽にオーダーして楽しめます!

秋鮭のポワレ 赤ワインと北海道産ベーコンのソース

価格:2,800円 ※パンまたはライス、サラダ付

脂のりの良い新鮮な秋鮭を使った、秋鮭のポワレ。

赤ワインと北海道産ベーコンのオリジナルソースで盛り付けてあります。

ルスツファーム産ラム肉のロースト 秋野菜のラタトゥイユ添え

価格:4,200円 ※パンまたはライス、サラダ付

ルスツリゾート自社農園で飼育された、希少価値の高い羊肉を使ったラム肉のロースト。

ジューシーに焼き上げたラム肉に、秋野菜のラタトゥイユを添えていただくメニューです☆

秋鮭とキノコの中華炒め 魚香大麻魚

価格:3,000円 ※ご飯とスープ付

秋の食材を使ったアラカルトメニューには、食欲をそそる中華炒めも!

旨味の強い秋鮭を華揚げにし、旬のキノコと特製ソースで炒めています。

ディナーブッフェやアラカルトで北海道の秋の味覚を堪能できる、期間限定グルメフェア。

ウェスティン ルスツリゾート「北海道オータムフェア」は、2024年9月1日から10月19日まで開催中です☆

