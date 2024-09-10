¡ÚÌîµå¡ÛU-23£×ÇÕ´Ú¹ñvs¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÇÂçÍðÆ®¡¡ÁöÎÝ¤á¤°¤ê±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È°ìÁ®¡¢Î¾·³½ÐÆ°¡ª
¡¡Ãæ¹ñ¡¦¾Ò¶½¤Ç£¶Æü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌîµå¤Î£Õ¡½£²£³£×ÇÕ¤ÇÍðÆ®¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
¡¡ÌäÂê¤Î»î¹ç¤Ï£¹Æü¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡½´Ú¹ñÀï¡££¶¡½£´¤Ç·Þ¤¨¤¿£·²ó¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¹¶·â¡£Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÈÄÉ²ÃÅÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÂÇ¼Ô¤¬Å¾¤¬¤·¤¿Çòµå¤ò´Ú¹ñ¤Î»°ÎÝ¼ê¤¬ÌÔ¥Á¥ã¡¼¥¸¤ÇÊáµå¸å¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ»°ÎÝ¤Î¥«¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿Í··â¼ê¥¥à¡¦¥É¥¥¥Ò¥ç¥ó¤ØÁ÷µå¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÆóÁö¡¦¥á¥Ç¥£¥Ê¤Ï»°ÎÝ¾å¤Ç¥¢¥¦¥È¤ÎÈ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎºÝ¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÆÍ¤Î©¤Æ¤é¤ì¤¿¥¥à¡¦¥É¥¥¥Ò¥ç¥ó¤¬·ãÅÜ¤·¡¢¿¿²£¤Ë¤¤¤¿¥á¥Ç¥£¥Ê¤Îº¸¤ï¤Ê¢¤Ë±¦ÏÓ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥Ç¥£¥Ê¤À¤¬¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¡ÖÀïÆ®¥â¡¼¥É¡×¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢º£ÅÙ¤ÏÈ¿·â¤Î±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò´Ú¹ñÁª¼ê¤Î´éÌÌ¤Ë¤ª¸«Éñ¤¤¡£¤½¤Î¸å¤ÏÎ¾·³¥Ù¥ó¥Á¤«¤éÁª¼ê¤é¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢ÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤Ë´Ú¹ñ¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤âÈ¿±þ¡££Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¾å¤Ç¤Ï¡Ö»¦¿Í¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Ê¤¼·ý¤ò¿¶¤ë¤¦¤ó¤À¡×¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼²á¤®¤Ê¤¤¡©¡×¤È¥á¥Ç¥£¥Ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬Ê®½Ð¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡ÖÎ®ÀÐ¤Ë¤³¤ì¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤¬°¤¤¡×¡Ö°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤ì¤Ð´Ú¹ñ¤ÎÁª¼ê¤ÏÌîµåÀ¸Ì¿¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¥±¥¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÀ¼¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡
¡¡ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥¥à¡¦¥É¥¥¥Ò¥ç¥ó¤Ë£±»î¹ç¡¢¥á¥Ç¥£¥Ê¤Ë£´»î¹ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¡£¸åÌ£¤Î°¤¤»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£