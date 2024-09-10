¡Ú¤Ó¤ï¤³¥Ü¡¼¥È¡¡G1¤Ó¤ï¤³Âç¾ÞÃíÌÜÁª¼ê¡ã3¡ä¡ÛÇÏ¾ìµ®Ìé¡¡ºÇ¹â¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÃÏ¸µ³®Àû
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ó¤ï¤³¤Î³«Àß72¼þÇ¯µÇ°¡ÖG1¤Ó¤ï¤³Âç¾Þ¡×¤Ï12Æü¤«¤é17Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¡£ÃíÌÜÁª¼ê¤Î¥é¥¹¥È¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢1Æü¤ÎSG¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡Ê¤Þ¤ë¤¬¤á¡Ë¤òÀ©¤·¤¿ÃÏ¸µ¼¢²ì»ÙÉô¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦ÇÏ¾ìµ®Ìé¡Ê40¡Ë¤À¡£
¡¡ºÇ¹â¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÃÏ¸µ¿åÌÌ¤Ë³®Àû¡Ê¤¬¤¤¤»¤ó¡Ë¤¹¤ë¡£¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤ÇÇÏ¾ì¤Ï¡ÈÅÁ²È¤ÎÊõÅá¡É3¥³¡¼¥¹·þ¤êº¹¤·¤Ç¥¤¥ó¤ÎÊ¿ËÜ¿¿Ç·¤ò·âÇË¡£SG5¾¡ÌÜ¡õºòÇ¯¤ÎÊ¡²¬¤ËÂ³¤¯¥á¥â¥ê¥¢¥ëÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¡¢Ç¯´Ö³ÍÆÀ¾Þ¶â¤ò1²¯1495Ëü2833±ß¡Ê9Æü¸½ºß¡Ë¤È¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï5·î¤ÎSG¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡ÊÂ¿ËàÀî¡Ë¤Ç½àÍ¥¾¡¡¢Íâ·î¤Î½»Ç·¹¾68¼þÇ¯µÇ°¤Ç7²óÌÜ¤ÎG1V¤ò¾þ¤Ã¤Æ¾Þ¶â¤Î¾åÀÑ¤ß¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ²Ô¤²¤¿¤À¤±¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¡£¡Öº£Ç¯¤Ï¤º¤Ã¤ÈÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¥â¥ä¥â¥ä¤¬À²¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¾åÈ¾´ü¤ò²á¤´¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÂ×´§¤ÏÂç¤¤Ê¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡¡·Þ¤¨¤ëÃÏ¸µÀï¤ÏÇ¯½é¤ÎÀµ·î¥ì¡¼¥¹¤ÇÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤¿4·îËö°Ê¹ß¤ÏGW¡¢¤ªËß¥ì¡¼¥¹¤È¤âÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð¤òÆ¨¤¹¤Ê¤É»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê³èÌö¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¸½¾õ¤òÂÇÇË¤¹¤Ù¤¯¡Ö¤ªËß¥ì¡¼¥¹¤Ï¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÀ¸¤«¤·¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼ê¤Ï¿Ô¤¯¤·¤¿¡£
¡¡»ÈÍÑ3²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¸½¹Ô¥¨¥ó¥¸¥ó¡£ÍýÁÛ¤È¤·¤Æ¡ÖÀ§Âô¡Ê¹§¹¨¡Ë¤ÎÍ¥¾¡µ¡¤ò°ú¤¤¿¤¤¡×¤È¤ªËß¥ì¡¼¥¹¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿33¹æµ¡¡Ê2Ï¢ÂÐÎ¨37.5¡ó¡Ë¤ò¿¿¤ÃÀè¤Ëµó¤²¡ÖÃæ´ÖÀ°È÷¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤â°ú¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤Ä¤â¤ÎÇ¯¤è¤êÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¡×¤È¡È¤Ó¤ï¤³Ì¾Êª¡É¤ÎÀ°È÷¤ò»Ü¤·¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡4Ç¯Á°¤Î68¼þÇ¯µÇ°¤ÇG1½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¿¼¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÃÏ¸µ¡¦¼¢²ì¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ï¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê12·î17¡Á22Æü¡¢½»Ç·¹¾¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ1Áö1Áö°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢1¹æÄúÈ¯¿Ê¤Î½éÆü¥É¥ê¡¼¥à¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥¹¥¿¡¼¥É¥ê¡¼¥à1st¡×¤«¤éÁ´ÎÏÅêµå¤ÇÄ©¤à¡£