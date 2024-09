映画「スター・ウォーズ」シリーズでダース・ベイダーの声を演じた米俳優ジェームズ・アール・ジョーンズさんが9日、東部ニューヨーク州の自宅で家族に見守られて死去した。93歳だった。米メディアによると、死因は明らかにされていない。

1931年、南部ミシシッピ州生まれ。子どもの頃は重い吃音(きつおん)に苦しんだが、克服して俳優デビュー。演技派として、舞台、映画、テレビドラマなど、幅広い分野の数多くの作品に出演した。深く低音の美声も特徴で、ベイダー役のほか、アニメ映画「ライオン・キング」で主人公の父ムファサ役、CNNの「This is CNN」のナレーションなど声優としても、人々の耳に記憶された。スター・ウォーズ・シリーズでは特に、80年公開「帝国の逆襲」の名セリフ「I am your father(私がお前の父親だ)」で知られる。

演劇のトニー賞、テレビのエミー賞、映画のアカデミー名誉賞、音楽のグラミー賞と各分野の最高賞をすべて受賞した。

スター・ウォーズで主人公ルークを演じた俳優マーク・ハミルは、SNSに「お父さん、安らかに」などと投稿した。