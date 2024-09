King Gnuの東京ドーム公演より、椎名林檎がサプライズ出演した「W●RK」ライブ映像公開

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■King Gnu初の映像作品の特別上映イベントチケット一般販売が9月14日18時にスタート!

King Gnuが、自身初の映像作品『King Gnu Dome Tour「THE GREATEST UNKNOWN」at TOKYO DOME』のリリースに先駆けて、東京ドーム公演にて椎名林檎がサプライズ出演した「W●RK」ライブ映像が、9月10日19時にYouTubeプレミア公開されることが決定した。

King Gnuが1月から3月にかけて開催した自身最大規模の全国5大ドームツアーKing Gnu Dome Tour『THE GREATEST UNKNOWN』では、全国5都市9公演を通じて計38万人を動員し、メジャーデビューから約5年でのドームツアー開催はバンドとしては史上最速の記録となった。

今回公開される「W●RK」は、東京ドーム公演のみで披露されたサプライズステージとなった。

また、本楽曲は常田大希が主宰するクリエイティブ集団ꉈꀧ꒒꒒ꁄꍈꍈꀧ꒦ꉈ ꉣꅔꎡꅔꁕꁄ(現:MILLENNIUM PARADE)と椎名林檎のコラボ楽曲であるため、King Gnuとしてのコラボパフォーマンスは非常に貴重な内容となっている。

King Gnuは9月25日に、自身初となる映像作品『King Gnu Dome Tour THE GREATEST UNKNOWN at TOKYO DOME』をリリース予定、あわせて9月27日・28日に全国の映画館にて特別上映イベント『King Gnu Dome Tour「THE GREATEST UNKNOWN」at TOKYO DOME ―Theater Viewing―』の開催も決定。特別上映イベントの一般販売は9月14日18時から開始となる。

リリース情報

2024.09.25 ON SALE

Blu-ray『King Gnu Dome Tour THE GREATEST UNKNOWN at TOKYO DOME』

映画情報

『King Gnu Dome Tour 「THE GREATEST UNKNOWN」 at TOKYO DOME ―Theater Viewing―』

09/27(金)19:00上映開始・全国各地の映画館

09/28(土)16:00上映開始・全国各地の映画館

映画館特別上映イベントの詳細はこちら

https://liveviewing.jp/kinggnu-tokyo-dome/

King Gnu OFFICIAL SITE

http://kinggnu.jp/