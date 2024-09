Googleはこのたび、公式ブログ「Google Workspace Updates: Gemini (gemini.google.com) now shows related content links in its responses」において、生成AIサービス「Gemini (gemini.google.com)」の新機能として回答に関連コンテンツのリンクが表示されるようになったことをアナウンスyした。

ユーザーはAIが生成した回答に加えて、インターネット上の追加情報に簡単にアクセスできるようになる。Gemini for Googe Workspaceアドオンのサブスクリプション登録者が利用できるという。○プロンプトに関連するコンテンツへのリンクを表示AIチャットを使用している場合、回答の正当性を検証したり、追加の情報を自分で確認したりしたいいことがある。Googleによると、Geminiでは最新のアップデートによって、プロンプトの内容に関連するコンテンツへのリンクを表示することで、追加情報に簡単にアクセスできるようになったとのこと。この機能が有効化された場合、回答の段落の末尾に矢印チップが付くようになる。これをクリックすると追加の情報へのリンクが表示される。回答の矢印チップで、関連コンテンツが表示されるGemini for Google Workspaceアドオンのサブスクリプションに登録しているユーザー向けに、2024年9月4日より展開されている。Geminiが利用可能なほとんどの国で有効化されている。ただし、現時点では英語のプロンプトのみに制限されているという。