歌手で俳優の安斉かれんさんの実妹でモデルの安斉星来さんは9月7日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿で美脚を披露しました。安斉さんは「Thank you for the wonderful day @tgc_staff」とつづり、7枚の写真を載せています。7日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第39回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2024 AUTUMN/WINTER 」に出演した際のさまざまな衣装姿を披露しました。1〜3枚目では、超ミニ丈のショートパンツを着用したコーディネートを公開。美しいくびれやすらっと伸びた美脚など、圧巻のスタイルが際立って見えます。

真っ赤なリップの大人ショット披露

コメントでは、「チャンピオン!!」「脚、長っ!!」「かわいすぎて倒れちゃいそう」「最高にかっこいい」「こんな身体になりたいー!」「美脚だし腹筋綺麗すぎる…」「圧巻のスタイルと美しさ」と、絶賛の声が寄せられました。安斉さんはInstagramでさまざまなショットを公開しています。6日には大人っぽい雰囲気の真っ赤なリップが印象的なショットを投稿。2枚目では横顔も見せ、美しいフェイスラインを披露しました。ほかにもさまざまな衣装に身を包んだショットを載せているので、気になった人はぜひチェックしてみてください。(文:鎌田 弘)