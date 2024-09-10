iPhoneシリーズの現行機種／モデルの価格を一気にまとめて紹介！

既報通り、Appleは9日（現地時間）、オンラインにて発表会「Apple Event - It's Glowtime.」を開催し、新しいスマートフォン（スマホ）「iPhone 16」および「iPhone 16 Plus」、「iPhone 16 Pro」、「iPhone 16 Pro Max」シリーズなどを発表し、合わせて既存の「iPhone」シリーズの価格を改定すると案内しています。

また一部モデルは直営店「Apple ストア」の店頭や公式Webストア（公式Webサイト「Apple.com」および公式アプリ「Apple Store」）では販売を終了しています。まず販売を終了したのは「iPhone 15 Pro」および「iPhone 15 Pro Max」、「iPhone 13」の全モデルとなります。また「iPhone 15 Plus」および「iPhone 15」、「iPhone 14」、「iPhone 14 Plus」は値下げされ、一方で「iPhone SE（第3世代）」は引き続いて変更なしとなっています。

なお、価格の改定はヨドバシカメラやビックカメラなどの一部のiPhoneシリーズのSIMフリーモデルを販売しているApple Premium Resellerでも一部を除いて同様に改定されると見られますが、少なくとも現時点ではヨドバシカメラなどのECサイトでは改定前の価格となっており、さらにこれらのApple Premium ResellerではAppleが販売を終了したiPhone 15 ProやiPhone 15 Pro Maxについてはすでに販売を終了しているものの、iPhone 13については在庫限りながら販売を継続しています。


日本でAppleや一部のApple Premium Resellerから販売されているiPhone 16シリーズやiPhone 15シリーズ、iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone SE（第3世代）はオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）となり、ヨドバシカメラやビックカメラなどでは還元率は低いものの、1％ポイント還元されます。Appleなどが販売する日本におけるメーカー版の価格はオープンながら希望小売価格およびApple ストアや公式Webストアにおける価格は以下の通り。

なお、Apple ストアやこれらの量販店ではNTTドコモなどの各携帯電話会社向けのモデルも販売されるのでご注意ください。またNTTドコモなどの移動体通信事業者（MNO）ではAppleが販売終了したiPhone 15 ProやiPhone 15 Pro Max、iPhone 13についても当面の間は販売が継続される見込みとなっています。その他、iPhone 16シリーズについての製品情報についてはすでに公開している『Appleが新スマホ4機種を発表！iPhone 16・16 Plus・16 Pro・16 Pro Maxが9月20日より順次発売、9月13日21時予約開始。価格は12万4800円から - S-MAX』をご参照ください。

製品型番容量価格AppleCare+ for iPhone
（カッコ内は2年間一括払い）
改定前改定後通常盗難・紛失
iPhone 16A3286128GB124,800円月額1,180円
（23,800円）		月額1,340円
（26,800円）
256GB139,800円
512GB169,800円
iPhone 16 PlusA3289128GB139,800円月額1,380円
（28,800円）		月額1,540円
（31,800円）
256GB154,800円
512GB184,800円
iPhone 16 ProA3292128GB159,800円月額1,580円
（31,800円）		月額1,740円
（円）
256GB174,800円
512GB204,800円
1TB234,800円
iPhone 16 Pro MaxA3295256GB189,800円月額1,580円
（31,800円）		月額1,740円
（34,800円）
512GB219,800円
1TB249,800円
iPhone 15A3093128GB124,800円112,800円月額1,180円
（23,800円）		月額1,340円
（26,800円）
256GB139,800円127,800円
512GB169,800円157,800円
iPhone 15 PlusA3093128GB139,800円124,800円月額1,380円
（28,800円）		月額1,540円
（31,800円）
256GB154,800円139,800円
512GB184,800円169,800円
iPhone 15 ProA3101128GB159,800円
256GB174,800円
512GB204,800円
1TB234,800円
iPhone 15 Pro MaxA3105128GB189,800円
256GB219,800円
512GB219,800円
1TB249,800円
iPhone 14A2881128GB112,800円95,800円月額1,180円
（23,800円）		月額1,340円
（26,800円）
256GB127,800円110,800円
512GB157,800円140,800円
iPhone 14 PlusA2885128GB124,800円112,800円月額1,380円
（28,800円）		月額1,540円
（31,800円）
256GB139,800円127,800円
512GB169,800円157,800円
iPhone 13A2631128GB95,800円
256GB110,800円
512GB140,800円
iPhone SE（第3世代）A278264GB62,800円62,800円月額580円
（11,800円）		月額740円
（14,800円）
128GB69,800円69,800円
256GB84,800円84,800円




記事執筆：memn0ck


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