魅惑的すぎる…TWICE・サナ、“極細ウエスト”大胆披露のライブ衣装に「一瞬気絶した」【PHOTO】

TWICE・サナが抜群の美貌を披露した。

【写真】服着てる?サナの“寝そべり自撮り”

サナは9月8日、自身のインスタグラムを更新。

キャプションに「READY TO BE in OSAKAってフォルダがあったのにアップできなかった写真…」と綴り、去る7月に開催された「TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' 」の大阪・ヤンマースタジアム公演のビハインドカットを投稿した。

写真には、紫色が目を引くライブ衣装を着たサナが。スタイルの良さはもちろん、衣装から見えるくびれたウエストが視線を奪う。

また、カメラをじっと見つめる表情が魅惑的なオーラを醸し出し、見る者を虜にした。

この投稿を受け、ネット上では「可愛すぎて一瞬気絶した」「お姫様みたい!」「色っぽビューティー」といった声が上がっている。

(写真=サナInstagram)

なお、サナ、モモ、ミナによるTWICEの日本人ユニット「MISAMO」は、来る10月30日に2ndミニアルバムをリリースする予定だ。

◇サナ プロフィール

1996年12月29日生まれ。本名は湊崎紗夏(みなとざき・さな)。出身は大阪府。中学3年生の頃にJYPエンターテインメント関係者にスカウトされ、2012年から練習生に。2015年10月にTWICEのメンバーとしてデビューした。優れたビジュアルはもちろん、天真爛漫な性格とパフォーマンス時に見せる魅力的な仕草や表情もファンの心を掴んでいる。