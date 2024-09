坂東龍汰が映画単独初主演を務め、西野七瀬がヒロインを演じる作道雄監督作『君の忘れ方』の公開日が、2025年1月17日に決定。併せて追加キャストとして、南果歩、岡田義徳、津田寛治、風間杜夫らの出演が発表されたほか、安峰山(あんぼうさん)の山道に佇む主人公・昂(坂東)を捉えた場面写真が解禁された。本作は、“死別の悲しみとどう向き合うか”をテーマにしたヒューマンドラマ。恋人を亡くした構成作家の青年が、悲嘆の状態にある人にさりげなく寄り添う「グリーフケア」と出会い、自らと向き合う姿を描く。監督・脚本は、VRアニメーション『Thank you for sharing your world』で第79回ヴェネチア国際映画祭VENICE IMMERSIVE部門の正式招待を果たしたほか国際映画祭で数々の賞を受賞し、映画『光を追いかけて』『アライブフーン』では脚本を担当した作道雄。

森下昴(坂東)は付き合って3年が経つ恋人・美紀との結婚を間近に控えていたが、ある日、彼女は交通事故で亡くなってしまう。言葉にならない苦悩と悲しみで茫然自失の日々を過ごす中、母・洋子に促され、久々に故郷の岐阜へと帰省する。洋子もまた、不慮の事故で夫を亡くし、未だに心に傷を抱えていた。悲しみは癒えないと思っていた昴だが、ある不思議な体験を通して、美紀の死と向き合っていくように―。この度追加キャストとして、南果歩、岡田義徳、津田寛治、風間杜夫(友情出演)、円井わん、小久保寿人、森優作、秋本奈緒美の出演が発表。南は主人公・昴を優しく見守る母親・森下洋子役。南は「死は生のすぐ隣にあり、死を感じることで、限りある人生を悔いなく生きようと思えるのだと感じました」と撮影を振り返る。そして「色んな出来事を受け入れ乗り越えていくことが人生だと分かっていても、大切な人を突然失った時、人は胸に空いた穴をどうやって埋めていくのか。この映画はそれぞれが自分の人生に向き合い、わずかに光る方へ進もうとしている姿が描かれています」と説明し、「坂東龍汰君は瑞々(みずみず)しい演技で悲しみの裏側にある微細な感情をその居住まいで表しています」と坂東の演技を称えた。岡田は故郷の岐阜で昂が出逢う池内役、津田はグリーフケアの団体「つきあかりの会」のスタッフで憔悴した昂に寄り添う牛丸役、風間はグリーフケアの考えを教えるカウンセラー・澤田役、円井は昂の実家に居候している便利屋の翠役、小久保は翠の恋人・牧田役、森は昂の担当編集・木下役、秋本は美紀の母親・さおりを演じる。撮影は2024年に東京で始まり、岐阜県飛騨市と高山市の雄大な自然を背景にしたシーンの撮影も行われた。今回、飛騨市にある安峰山の山道に佇む昂を捉えた場面写真も新たに解禁。安峰山は、山頂から飛騨古川を一望できる眺望と、美しい朝霧が見られることから人気の観光スポットだ。映画『君の忘れ方』は、2025年1月17日より全国公開。※南果歩コメント全文は以下の通り。■南果歩(森下洋子役)コメント全文色んな出来事を受け入れ乗り越えていくことが人生だと分かっていても、大切な人を突然失った時、人は胸に空いた穴をどうやって埋めていくのか。この映画はそれぞれが自分の人生に向き合い、わずかに光る方へ進もうとしている姿が描かれています。作道雄監督は「グリーフケア」に関わる人々の人生を浮き彫りに、そして主演の板東龍汰君は瑞々しい演技で悲しみの裏側にある微細な感情をその居住まいで表しています。死は生のすぐ隣にあり、死を感じることで、限りある人生を悔いなく生きようと思えるのだと感じました。是非映画館で見て欲しい映画です。