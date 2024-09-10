９日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６８．７１ドル（＋１．０４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２５３２．７ドル（＋８．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２８２９．１セント（＋４８．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５５．５０セント（＋２．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３８４．２５セント（＋０．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０００．００セント（＋１０．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２６９．６０（＋２．７４）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６８．７１ドル（＋１．０４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２５３２．７ドル（＋８．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２８２９．１セント（＋４８．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５５．５０セント（＋２．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３８４．２５セント（＋０．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０００．００セント（＋１０．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２６９．６０（＋２．７４）
出所：MINKABU PRESS