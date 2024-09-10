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¥æ¥Ë¥¯¥í¡Êday 1¡Ë¡§The UNIQLO transformation to become a Digital Consumer Retailer¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤Îºß¸Ë´ÉÍý¥Ä¡¼¥ë¡§RFID¥¿¥°¤ò¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥ì¥¸¸ÜµÒÂÎ¸³¤Ë¤â±þÍÑ¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È½º´ï¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç¤â½½Ê¬ÄÌÍÑ¤·¤¦¤ë¤ÈÀâ¤¯
¥¤¥ª¥ó¡Êday2¡Ë¡§Tapping into the enterprise to create great customer experiences²¤ÊÆ·¿¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÆüËÜ·¿¤Î¥ê¥Æ¡¼¥ëDX¤ÎÍ×Äü¤È¤Ï¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå¤Ç¤è¤ê¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼³èÍÑ¤«¤Ä²¹¤«¤ß¤¢¤ë¸ÜµÒÂÎ¸³¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¤¢¤ë¤ÈÀâ¤¯
Pan Pacific International Holdings Corporation¡Êday 3¡Ë¡§How to survive and thrive in retail.¥¤¥ó¥Õ¥ì¤È¥Ç¥Õ¥ì¤È¤¤¤Ã¤¿¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ´Ä¶¤Î´ë¶È·Ð±Ä¤ËµÚ¤Ü¤¹ºîÍÑ¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤³¤Ø¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥È¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¤³¤È¤³¤½¸ÜµÒ¤¬¥ê¥Æ¡¼¥é¡¼¤Ëµá¤á¤ë¤³¤È¤ÈÀâ¤¯¥¤¥ª¥ó¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢²¬ÅÄ¼ÒÄ¹¤¬ÅÐÃÅ¤µ¤ì¤¿¡¤âÊ»¤»¤ë¤È¡¢¡¤«¤é£¤Î¤¤¤º¤ì¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö²æ¡¹¤¬ÆüËÜ¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤ÇÂÎ¸³¡¦µý¼õ¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¹ØÇãÂÎ¸³¤¬¡¢ASEAN¤Ç¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¡¦¥¹¥È¥¢¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÄÌÍÑ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¸åÊÔ¤Ç¤ÏNRF APAC²ñ¾ì³°¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¥ê¥Æ¡¼¥ë¥·¡¼¥ó¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¿¥È¥ì¥ó¥É¤ò¡ÖOut ¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥óÊÔ¡×¤È¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
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