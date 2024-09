【米大統領選】トランプ以外の候補者もクセが強い…「田舎出身エリート」「生意気なガキ」「庶民派のおっちゃん」が集結！

11月5日の米国大統領選挙の投開票まで2ヶ月を切ったが、途中バイデン大統領の撤退もあり、トランプ前大統領以外の候補者についてあまり印象が強くないという人もいるかもしれない。しかし、他の候補者も思った以上にクセがある“役者”揃いなのだ。『マネーの代理人たち』の著者で、経済ジャーナリストの小出・フィッシャー・美奈氏が、ヴァンス、ハリス、ウォルズ候補の実像に迫る。

赤にも青にも変わる「揺れる州」

米大統領選挙は、今月10日にトランプ、ハリス両氏の討論会が行われる。

共和党トランプ、ヴァンス、民主党ハリス、ウォルズの4人の正副大統領候補のうち、トランプ氏については不動産で財を成した富豪のイメージで日本でも比較的よく知られているが、他の3人はイマイチ馴染みが薄いという方も多いだろう。でも、候補者のプロフィールを知ると、両党の戦略も透けて見えて、選挙選を見るのが面白くなる。

というのも、選挙には力の入れどころがある。例えばアラバマ州やオクラホマ州など、どう頑張ってもハリス氏には勝ち目がないだろうという「赤い(共和党支持)州」があれば、反対にマサチューセッツ州など、はじめからトランプ氏が勝てっこなさそう、という「青い(民主党支持)州」もある。

両陣営が力を入れるのは、そうした色がすでに決まった州ではなく、年によって赤になったり青になったりして当落をひっくり返す激戦州、「スイング・ステート(揺れる州)」だ。

具体的には過去2回の大統領選で両党が接戦だったアリゾナ、ジョージア、ミシガン、ネバダ、ノースカロライナ、ペンシルベニア、ウィスコンシンの7つの州が要(かなめ)になる。例えば2016年にはトランプ氏がミシガン、ペンシルベニア、ウィスコンシン、アリゾナ、ジョージアの5州を制して当選したが、2020年にはバイデン氏がこれらの州で票を覆したことが、政権交代につながった。

そのため、候補者がスイングステートの有権者にアピールするかどうかはとりわけ重要だ。

さらに候補者らのメッセージを追えば、「アメリカ人とは何なのか」という問いを巡る米国の深い亀裂やアイデンティティー探しも見えてくる。

「ヒルビリー」ヴァンス

「ラッキーだったら社会福祉のお世話にならずに暮らせて、アンラッキーだったらヘロイン中毒で死ぬのが現実」

そんな書き出しでアメリカン・ドリームを絶たれた白人貧困層の悲哀を描いたのが、「ヒルビリー・エレジー(哀歌)」。トランプ現象の高まりとともに2016年にベストセラーとなったこの自伝の著者が、共和党副大統領候補のJDヴァンス氏(40歳)だ。

「揺れる州」の中でも、いわゆるラストベルト(錆びた工業地帯)に位置するミシガン、ウィスコンシン、ペンシルベニアの3州は、過去2回の大統領選挙での得票差がいずれも僅差で、両陣営にとって特に重要だ。

その「ラストベルト」にうってつけの候補者としてトランプ氏が選んだヴァンス氏は、鉄鋼産業が衰退したオハイオ州の貧しい地域で育った。物心ついた時には父親はおらず、母親は愛人を次々に変えた上、薬物依存で満足に育児も出来なかったため、ヴァンス少年は祖母によって育てられた。

でも、この肝っ玉ばあちゃん(ネットフリックス動画版ではグレンクローズの名演技が光る)のおかげで、ヴァンス少年は生活態度を改め、苦境から這い上がる。海兵隊に入隊した後、バイトをしながら地元の州立大学に通い、その後イェール大学のロースクールを卒業して、弁護士となった。

「ヒルビリー」とは山の田舎者という蔑称だが、建国時代にアパラチア山脈に移住したスコットランドやアイルランド系の白人を指す。彼らはキリスト教福音派の信者で、プロテスタントの中でもより原理主義的な反政府派だったために本国で疎んじられ、米国にやってきた。聖書に忠実な宗教観と孤立した山の生活が結びつき、身内の結束は固いがよそ者や中央の介入を嫌う独自の文化が生まれた。

ヒルビリー達がアパラチアから各地に散らばり、その宗教的文化が今でも米国保守派の土台となっている。アメリカで選挙のたびに人工中絶や同性愛者の権利が激しい論争になるのも、彼らプロテスタント保守派に加え、ヒスパニック人口の増加でカトリック教徒が増えている背景がある。(参考記事:「トランプの影」いまだ色濃く…人工妊娠中絶論争で揺れるアメリカ中間選挙を読み解く「宗教的保守主義」)

ヒルビリーのルーツを持つヴァンス氏は、人工中絶問題に絡んでハリス副大統領や民主党の「プロ・チョイス派」(中絶権利擁護派)を揶揄し、「子供のいないキャット・レディー(猫おばさん)たち」 によって国が動かされているとSNSで発言して物議をかもした。

ただし、ヴァンス氏の成人後の人生体験は、典型的な「ヒルビリー」とは大きく乖離している。弁護士やベンチャーキャピタリストとして仕事をし、イェール大で知り合ったインド系米国人の妻がいる点では、むしろリベラルな北東沿岸部のエリート白人層のプロフィールに近い。過去にはトランプ氏を痛烈に批判していたこともある。

スイングステートには、ブルーカラーの労働者や熱狂的なトランプ支持者もいれば、郊外に住むホワイトカラーの高所得者、穏健保守派もいる。共和党にすれば、ヴァンス氏というカードで、トランプコア支持層以外からも票を積み増したいところだろう。

カマラは「ブラット(生意気なガキ)」?

一方、選挙を含めて米国社会に大きな変動をもたらしているのが、人口動態の変化、特に若年層とマイノリティーの増加だ。国勢調査によれば、2060年には米人口の57%が非白人になる。また今回の選挙では、1990年半ば以降に生まれた「Z世代」の800万人が新たに投票権を獲得し、すでに投票権を持つ同世代と合わせて4000万人超、有権者総数の17%に達する。

バイデン氏が大統領選からの撤退を表明した7月下旬、いきなりハリス氏がソーシャルメディアで「ミーム化」する現象が起きた。それを動かしたのがZ世代だ。

きっかけは、イギリス人ポップスター、チャーリーXCXが「カマラはブラットだ (Kamala is brat)」とX(旧ツイッター)につぶやいたことで、それからライムグリーンやココナッツの画像や動画がネットに溢れた。

何のこっちゃ?「ブラット」は通常、「生意気なガキ」という意味。チャーリーXCXの新アルバムのタイトルが「ブラット」なのだが、彼女の解説では、時には変なことを言って周囲から浮いたりするけど、自分に正直なカッコいい女性という意味らしい。ライムグリーンはこのアルバムのシンボルカラー。

ココナッツミームの方は、ホワイトハウスでのイベントで、ハリス副大統領が昔、母親から「あんたら若い人は、自分がココナッツの木から落ちてきたとでも思っているの?(You think you just fell out of a coconut tree?)」と言われたエピソードを紹介した動画にちなむ。話の中身よりも、母親を真似た時のくだけた口調や、あはははは、という豪快なおばさん笑いがミーム化した要因のようだ。

Z世代の約半数は、ヒスパニックや黒人などのマイノリティー。特にスイングステート中「サンベルト」と呼ばれる南部州では、伝統的に保守色が強かった政治風土が、近年、若い非白人人口の増加で変化している。前回の大統領選でジョージア州でバイデン大統領が僅差で勝利したのが、それを象徴した。

だが、最近では米国の大学でのイスラエルによるガザ侵攻抗議デモなどの影響もあって、若者のバイデン政権離れが起きていた。民主党にしてみれば、「カマラ・ミーム」の勢いに乗って、ここで巻き返しを図りたいところだ。先の党大会では、インフルエンサーらに特別席まで設けた。

ちなみに上記のハリス氏の「ココナッツ」の話は、人間はヤシの木から降ってきたように唐突に存在するわけではなく、親や祖父母や祖先がたどってきた道筋、地域社会など、すべてのコンテクスト(文脈)の中で生きているものだというメッセージだった。

ハリス氏の「文脈」は、遠く離れた別々の国で生まれた両親が米国にやってきて、1960年代のカリフォルニア大学バークレー校で知りあうところから始まる。

学生運動真っ盛りのキャンパスで、ハリス氏の両親はともに市民権運動に積極的に参加していた。ジャマイカから来た黒人の父親と、インドから来た母親は、どちらも旧イギリス植民地出身ということで、意気投合したという。両親ともに博士号を持つ高学歴者で、父親は経済学者となり、母親は乳がんの研究者として活躍した。だが、ハリス氏が7歳の時に両親が離婚し、ハリス氏は働くシングルマザーの手で育てられた。

ハリス氏の立身出世には、社会意識や独立心の強い母親の影響が大きかったようだ。黒人系大学名門として知られるハワード大学とカリフォルニア大学のロースクールを卒業後、マイナーな地方検事局からキャリアをスタートさせて、サンフランシスコの地方検事、カリフォルニア州司法長官と上り詰めて、2016年に上院議員となった。

自身がインドと黒人の混血、夫はユダヤ系米国人でその連れ子が二人と、ハリス氏の家族構成も、移民が混じりあう沿岸都市のリベラルなアメリカを象徴する。

「隣のおっちゃん」ウォルズ

そのハリス氏が誰を副大統領に選ぶかが注目されていたが、白羽の矢が当たったのが、ミネソタ州知事のティム・ウォルズ氏。60歳になったばかりだが、白髪で眉毛まで白いので、ずっと年上に見える。

もともと本命視されていなかったウォルズ氏が選ばれた理由だが、ハリス氏のプロフィールは、マイノリティーや沿岸都市のリベラルな白人層にはアピールするものの、ハリス氏だけでは、内陸部の白人有権者の取り込みに不安があったと見られる。

そこで、「中西部のおっちゃん」キャラのウォルズ氏がハリス氏を補完する相棒として引っ張り出された。ウォルズ氏が知事を務めるミネソタ州は、激戦「スイングステート」のウィスコンシン、ミシガンの両州に近い。

ウォルズ氏は下院議員を12年務め、中央政界での経験も長いベテランだが、庶民的で愛嬌のある人物として知られる。ネブラスカ州の小さな町で生れ、陸軍州兵として仕えたこともある。公立高校の教師として働き、アメフト部のコーチとして負け犬チームを優勝に導いたエピソードを持つ。夫人は同僚だった高校教師と、エリート臭さがない。

ソーシャルメディアの動画に愛犬と一緒に登場し、「ティックトック」ならぬ「ティムトーク」を始めました、とおやじギャグを飛ばす。

大麻の合法化や人口中絶、LGBT権利の擁護などの政策では、はっきりとリベラルだが、一方では自身が狩猟をすることもあって、過去には銃所持を支持していた時期もある(高校での乱射事件発生をきっかけに方針転換)。アメリカの田舎の生活(参考記事:アメリカ「分断」を読み解く鍵は、カントリーミュージック?トランプ支持者の怒りが消えないワケ)を熟知している点で、ウォルズ氏は地方の白人有権者に共感を得られやすいだろう。

* * *

さて、あらゆるスポーツベッティング(参考記事:「大谷翔平」大活躍のウラで急成長!100万ドルの賞金も稼げる米国「ファンタジースポーツ」事情)ができる米国で、法律で賭けが許されていないのが、選挙の勝敗だ。それでも世界的には、米大統領選挙はベッティングの一大行事になっている。オッズを見ると、ブックメーカーによって、トランプ氏がややリードしているものもあれば、逆にハリス氏がリードしているものもあり、大接戦の様相だ。

今月10日の大統領候補、来月1日の副大統領候補によるディベートは、それを大きく変えるかもしれない。富豪とヒルビリーと「ブラット」と隣のおっちゃん、役者の揃ったところで舌戦が注目される。

