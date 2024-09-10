１０日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど

０８：５０　日・マネーストック
０９：３０　豪・ウエストパック消費者信頼感指数
１０：３０　日・５年物国債の入札
１０：３０　豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数
１３：３０　日・特定サービス産業動態統計
１５：００　独・消費者物価指数（改定値）
１５：００　英・失業率
１５：００　英・失業保険申請件数
※日・閣議
※中・貿易収支（米ドル）

○決算発表・新規上場など

決算発表：サトウ食品<2923>，アールエイジ<3248>，ポールＨＤ<3657>，ｇｕｍｉ<3903>，ユークス<4334>，トビラシステ<4441>，トラースＯＰ<6696>，ＯＳＧコーポ<6757>，三井ハイテク<6966>，サンオータス<7623>，浜木綿<7682>，ウイルコＨＤ<7831>，トーホー<8142>

出所：MINKABU PRESS