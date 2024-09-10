　10日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比80円高の3万6320円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

41135.46円　　ボリンジャーバンド3σ
39798.57円　　ボリンジャーバンド2σ
38472.67円　　75日移動平均
38461.69円　　ボリンジャーバンド1σ
37485.65円　　200日移動平均
37130.00円　　一目均衡表・転換線
37124.80円　　25日移動平均
36506.00円　　5日移動平均
36430.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
36320.00円　　10日夜間取引終値
35787.91円　　ボリンジャーバンド-1σ
35725.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
34755.00円　　一目均衡表・基準線
34451.03円　　ボリンジャーバンド2σ
33114.14円　　ボリンジャーバンド3σ
253.41円　　9日日経平均株価現物終値


株探ニュース