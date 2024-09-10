日経225先物テクニカルポイント（10日夜間取引終了時点）
10日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比80円高の3万6320円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
41135.46円 ボリンジャーバンド3σ
39798.57円 ボリンジャーバンド2σ
38472.67円 75日移動平均
38461.69円 ボリンジャーバンド1σ
37485.65円 200日移動平均
37130.00円 一目均衡表・転換線
37124.80円 25日移動平均
36506.00円 5日移動平均
36430.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
36320.00円 10日夜間取引終値
35787.91円 ボリンジャーバンド-1σ
35725.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
34755.00円 一目均衡表・基準線
34451.03円 ボリンジャーバンド2σ
33114.14円 ボリンジャーバンド3σ
253.41円 9日日経平均株価現物終値
株探ニュース
41135.46円 ボリンジャーバンド3σ
39798.57円 ボリンジャーバンド2σ
38472.67円 75日移動平均
38461.69円 ボリンジャーバンド1σ
37485.65円 200日移動平均
37130.00円 一目均衡表・転換線
37124.80円 25日移動平均
36506.00円 5日移動平均
36430.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
36320.00円 10日夜間取引終値
35787.91円 ボリンジャーバンド-1σ
35725.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
34755.00円 一目均衡表・基準線
34451.03円 ボリンジャーバンド2σ
33114.14円 ボリンジャーバンド3σ
253.41円 9日日経平均株価現物終値
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