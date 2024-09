映画にてイザベラ・メルセードが演じたケイは、監督・脚本のフェデ・アルバレスがある作品のキャラクターにインスパイアを受けて生まれた人物だそうだ。そのキャラクターとメルセードの間に新たに生まれた驚くべき関係について、アルバレスが自身のにて明かしている。

『エイリアン:ロムルス』の内容に触れています。

『エイリアン:ロムルス』にて、レイン(ケイリー・スピーニー)らと共に密室の宇宙ステーション内で想像を絶する恐怖に襲われるケイだが、劇中では妊娠していた。実はこの設定、ゲーム「The Last of Us Part II」に登場するキャラクター、ディーナに着想を得たというのだ。ディーナは主人公エリーの親友であり、エリーとともに旅をする中で妊娠が発覚。その後、2人の関係性は物語を大きく動かしていく。アルバレスは次のように語っている。

「面白い事実:私は『エイリアン:ロムルス』を執筆している間、『The Last of Us2』をプレイしていました。ディーナが妊娠しているという物語から、同じく妊娠しているケイというキャラクターを考え付きました。そしてケイ役にイザベラ・メルセードを起用しました…そこから1年後、彼女はHBOの作品でディーナ役に起用されたのです。本当の話です。」

そう、HBO制作による実写化ドラマ「THE LAST OF US」シーズン2でディーナを演じるのはメルセードなのだ。ゲームでのディーナから着想したケイ役をメルセードが演じ、さらにディーナを演じるという奇跡のようなサイクルが、偶然にも成立した。

妊婦役を立て続けに演じることとなったメルセード。同じ着想元を持つキャラクターとあって、2025年配信予定の「THE LAST OF US」シーズン2でのディーナを見た時には、『エイリアン:ロムルス』のケイを思い出すことになるかもしれない?

