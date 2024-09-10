¡ÚRPG¤¢¤ë¤¢¤ë¡Û»ä¡¢ÁÉÀ¸»È¤¨¤ë¤Î¤Ë¡ÄÉü½²¤òÀÀ¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¥·¥å¡¼¥ë¤Ê¤¹¤ì°ã¤¤
SNS¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¥Í¥¿¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëcitrus¡£
ÄÅ²Æ¤Ê¤Ä¤Ê¡Ê@tunatu727¡Ë¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë´Ä¶°ÍÂ¸Ê¸»ú¡¦³¨Ê¸»ú¤ÏÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
RPG¤¢¤ë¤¢¤ë¶ ³ÐÀÃ¥¤¥Ù¥ó¥È
RPG¤Ç¤ÏÁÉÀ¸¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤·¤«¤·¡¢Êª¸ì¤ÎÅ¸³«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²¿¸Î¤«Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£
²¦»Ò¤Î¥·¥ê¥¢¥¹¤µ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¥·¥å¡¼¥ë¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÄÅ²Æ¤Ê¤Ä¤Ê¡Ê@tunatu727¡Ë¤µ¤ó¤Ï¤Û¤«¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê¤ªÏÃ¤òÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÀ§Èó¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°úÍÑ¸µ¡§@tunatu727