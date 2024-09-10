Îý½¬¥µ¥Ü¤ê¡¢ºå¿À4ÈÖ¤¬¡È¼ò¿»¤ê¡É¡Ö´°Á´¤ËÉå¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡¡Áê¼¡¤°¼ê½Ñ¤ÇÀäË¾¡Ä¼«Ë½¼«´þ¤ÎÆü¡¹
ßÀÃæ¼£»á¤Ï2003Ç¯¤Ë1ÅÙ¡¢2004Ç¯¤Ë¤Ï2ÅÙ±¦¸ª¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿
¡¡ºå¿À¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Î3µåÃÄ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿ßÀÃæ¼£»á¡ÊÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡¢´ØÀ¾ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¡¦ÏÂ²Î»³¥¦¥§¥¤¥Ö¥¹GM¡Ë¤Ïºå¿À»þÂå¤Ë±¦¸ª¼ê½Ñ¤ò3ÅÙ·Ð¸³¤·¤¿¡£±¦¸ªÃ¦±±¡¢±¦¸ª´ØÀá¿°Â»½ý¤Ç¥×¥í7Ç¯ÌÜ¤Î2003Ç¯¤Ë1ÅÙ¡¢8Ç¯ÌÜ¤Î2004Ç¯¤Ë¤Ï7·î¤È9·î¤Ë¼õ¤±¤¿¡£¡Ö3ÅÙÌÜ¤Î»þ¤Ï¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£Îý½¬¤â¤Þ¤È¤â¤Ë¹Ô¤ï¤º¡¢¼ò¤Çµ¤¤òÊ¶¤é¤ï¤»¤ëÆü¡¹¡£¤½¤ó¤Ê¤É¤óÄì¤«¤éµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î·ãÎå¤Î´ó¤»½ñ¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ßÀÃæ»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ±¦¸ªÄË¤Ï¾®³Ø6Ç¯À¸¤«¤é¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤À¡£ÅÄÊÕ»ÔÎ©Ë§ÍÜ¾®¤ÎÆð¼°ÌîµåÉô¡Ö¤Ï¤ä¥¯¥é¥Ö¡×¤Î¥¨¡¼¥¹·ó4ÈÖ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤ËÈ¯¾É¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢ÌÀÍÎÃæ¡¢ÆîÉô¹â¡¢ºå¿À¤ÈÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤âÂç»ö¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£ºå¿À7Ç¯ÌÜ¤Î2003Ç¯¤Ë±¦¸ªÃ¦±±¤Ç¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¤¿¤Î¤Ï¤½¤ó¤Ê²áµî¤ÈÌµ´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£°å»Õ¤«¤é¤â¡Ö»Ò¤É¤â¤Î»þ¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¼£¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤È¤â¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤â±¿Ì¿¤Ï»Ä¹ó¤À¤Ã¤¿¡£ÌîÂ¼¹îÌé´ÆÆÄ¤ËÇÛµå¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò³Ø¤Ó¡¢ÅÄÊ¥¹¬°ì¥Á¡¼¥ÕÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤Ë²¼È¾¿È¤ËÎ¯¤á¤¿¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¤è¤ë¡È¤¦¤Í¤êÂÇË¡¡É¤ò¶µ¤¨¤é¤ì¡¢À±ÌîÀç°ì´ÆÆÄ¤Ë¤ÏÆ®Áè¿´¤òÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¡¢ºå¿À¤Î4ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Ï¤¸¤á¤¿»þ¤Î±¦¸ª¸Î¾ã¡£2003Ç¯7·î¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢10·î¤Î¥À¥¤¥¨¡¼¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ËÉüµ¢¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¸Î¾ãÁ°¤Î¾õÂÖ¤Ë¤ÏÌá¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢8Ç¯ÌÜ¤Î2004Ç¯¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë»îÎý¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÇ¯¤«¤é1·³´ÆÆÄ¤Ë²¬ÅÄ¾´ÉÛ»á¤¬½¢Ç¤¡£ßÀÃæ»á¤ÎÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö25¡×¤«¤é¡¢¤«¤Ä¤Æ¥ß¥¹¥¿¡¼¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¦³ÝÉÛ²íÇ·»á¤¬¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡Ö31¡×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤Í¡¢²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ë25¤Ï²ø²æ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤«¤éÊÑ¤¨¤¿¤é¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬31¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢31¤«¤¡¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤¡¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤Î»×¤¤¤â¹þ¤á¤Æ31¤ò¤Ä¤±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡2004Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÂåÂÇ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢³«Ëë8»î¹çÌÜ¤Î4·î10Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ë¡Ö3ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥óÉüµ¢¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÂåÂÇ¤ËÌá¤Ã¤¿¤¬¡¢4·î21Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ê¥´¥ä¥É¡¼¥à¡Ë¤«¤é¤Ï¼ç¤Ë¡Ö5ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£4·î25Æü¤Îµð¿ÍÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç¤ÏÎÓ¾»ÈÏÅê¼ê¤«¤é1¹æ¥½¥í¤âÊü¤Á¡¢ºÆ¤Ó¾å¾ºµ¤Î®¤Ë¾è¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£¡Ö5ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤Ç4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿4·î29Æü¤Î²£ÉÍÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¸å¤Ë±¦¸ª¤Î°Û¾ï¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ1·³¤ÇÄ´À°¤òÂ³¤±¡¢5·î5Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¹Åç¡Ë¤ËÂåÂÇ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Íâ6Æü¤ËÎ¥Ã¦¡¢7Æü¤ËÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¸ª¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿å¤¬¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢È´¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÏÆ°¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë¶É¡¢¤Þ¤¿¼ê½Ñ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ7·î¤Ë¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ãæ¤¬¤°¤·¤ã¤°¤·¤ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈßÀÃæ»á¤Ï¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Í¯¤µ¯¤³¤ëÀäË¾´¶¡¢¼«Ë½¼«´þ¤ÎÆü¡¹¤â¡Ä¥Õ¥¡¥ó¤Î´ó¤»½ñ¤¤Ç¡È²þ¿´¡É
¡Ö2003Ç¯¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢1¤«·î¸å¤Ë¤Ï¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¤È¤«¤·¤Ï¤¸¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤À¡¢¤·¤Ã¤¯¤êÆëÀ÷¤àÁ°¤ËÁá¤¯Æ°¤¤¤¿¤«¤é¤«¡¢¤½¤Î»þ¤ËËä¤á¤Æ¤¤¤¿¥Ü¥ë¥È¤¬3¤Ä¤È¤â³°¤ì¤Æ¤°¤·¤ã¤°¤·¤ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÇËÊÒ¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢2»þ´Ö¤ÎÍ½Äê¤Î¼ê½Ñ¤¬6»þ´Ö¤â¤«¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¤·¤«¤â¡¢Â³¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ã¤È¼ê½Ñ¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¼¡¤ÎÆü¤Ë¡Ø¤â¤¦1ÅÙ¡¢¼ê½Ñ¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡¤½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤ÆßÀÃæ»á¤Ë¤ÏÀäË¾´¶¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö7·î¤Î¼ê½Ñ¤Ç¤ÏÇËÊÒ½üµî¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¡¢·ë¶É¡¢Ã¦±±¤Î½¤Éü¼ê½Ñ¤ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¦1²ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡ÈÌîµå¤Ï¤³¤ì¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£9·î¤ËºÆ¤Ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê2003Ç¯¤«¤é¡Ë3²ó¤â¼ê½Ñ¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬Åê¤²¤é¤ì¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ï¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£Àº¿ÀÅª¤Ë¤âÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¡¢¤â¤¦Ìîµå¤òÄü¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¡¢ËèÈÕ¡¢¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢Îý½¬¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤â¤¹¤°½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¹¤°µ¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢´°Á´¤Ë¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÉå¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡£¤½¤³¤«¤éÎ©¤ÁÄ¾¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ª¤«¤²¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö10·îº¢¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ê¹ç½É½ê¤Î¡Ë¸×É÷Áñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¤Ò¤È¤ê¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò3ºý¤¯¤é¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢µã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Öºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Î´ó¤»½ñ¤¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤Þ¤¿¥é¥¤¥È¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¤«¡ØÀäÂÐ¤Ë¹Ã»Ò±à¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤«¡ØßÀ¤Á¤ã¤ó¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡Ù¤È¤«¡Ä¡Ä¡£ËÍ¤Ï¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ß¤ó¤Ê¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ï²¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡¢ÎÞ¤¬¥Ð¡¼¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤â¤¦1²ó´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Ê³¤¤Î©¤Ã¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡ßÀÃæ»á¤Ï¤½¤³¤«¤é¿´¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿¡£¡Ö¼ò¤â¤ä¤á¤Æ¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë¤â¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢2005Ç¯¤Ï5·î¤«¤é1·³¤ËÉüµ¢¤·¡¢78»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£2006Ç¯¤Ï139»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ÎÂÇÎ¨.302¡¢20ËÜÎÝÂÇ¡¢75ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ËÍ¤Ï¤¿¤Ö¤ó¤¢¤Î¤Þ¤ÞÌîµå¿Í¤È¤·¤Æ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÇ®¤¤¸ýÄ´¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£¡Ê»³¸ý¿¿»Ê / Shinji Yamaguchi¡Ë