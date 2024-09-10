9月21日（土）、22日（日）に開催される野外アニソンフェス「ナガノアニエラフェスタ2024」のタイムテーブルが解禁。さらに、各プレイガイド一般販売がスタートした。

↑「ナガノアニエラフェスタ2024」DAY1タイムテーブル

↑「ナガノアニエラフェスタ2024」DAY2タイムテーブル

「ナガノアニエラフェスタ」は、“長野県をポップカルチャーの聖地へ”を掲げ、豊かな自然と開放的な空気の中で開催される長野県最大級の野外アニソンフェス。

このたび、注目のタイムテーブルが解禁。 DAY1はTRUEの野外フェスにふさわしい伸びのある歌声でステージの幕が開がり、昨年雷による途中中止で惜しくも出演がかなわなかったMYTH & ROIDが、リベンジステージとしてDAY1を締めくくる。

続くDAY2は、昨年ファントムステージのトリを務めたスピラ・スピカが今年はテンペストステージのトップバッターで登場。そして今年のアニエラを締めくくるのは、これまで数多くの楽曲でアニメを彩ってきたFLOWに決定した。

さらに今年は、777Real、MUTAN、コスパなどのブース出展も決定している。

チケットは、本日よりチケットぴあをはじめ各プレイガイドで一般販売を開始した（1日券／シャトルバス）。

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/anierafesta2024/

イープラス：https://eplus.jp/naganoanierafesta/

ローソンチケット：https://l-tike.com/aniera-festa/

＜受付期間＞

一般販売：9月9日（月）正午〜各公演前日23時59分

※定数達し次第受付終了

＜チケット料金＞

9月21日（土）1日券:1万1,000円（税込）

9月22日（日）1日券:1万1,000円（税込）

また、新幹線と専用バスで行く「ナガノアニエラフェスタ 2024」公式ツアーも販売中。駅と会場の駒場公園間は、並ばずに座れる専用送迎バスでらくらく移動。さらに他では手に入らない限定色のグッズ付きなど、見逃せないポイントが盛りだくさんとなっている。

＜公式ツアー概要＞

JＲ東日本びゅうツーリズム＆セールス「日本の旅、鉄道の旅」サイトで販売

URL：https://vtsotq.page.link/por3

販売期間：販売中〜旅行出発の10日前まで

イベント概要「ナガノアニエラフェスタ2024」

開催日時：9月21日（土）・22日（日）

開場 11:00／開演 12:00 ※予定

会場：駒場公園 （長野県佐久市猿久保55番地）

主催／企画制作：ナガノアニエラフェスタ2024実行委員会

イベント公式サイト：https://aniera-festa.com/

公式X：https://x.com/Aniera_Japan

＜出演者＞

■DAY1：9月21日（土）

相羽あいな、茜音カンナ、ASCA、井口裕香、潮成実、奥井雅美、温泉むすめ、岸田教団&THE明星ロケッツ、上月せれな、斉藤朱夏、サンドリオン、鈴木愛奈、涼海ネモ、TRUE、プリキュアシンガーズ、松永依織、MYTH & ROID、MEDA、ライブレボルト RK、AYa-NATiON、chefoba、droplamp、Highlowphant、masato

■DAY2：9月22日（日）

アイドルマスター シャイニーカラーズ【アンティーカ】、アイドルマスター シャイニーカラーズ【コメティック】、i☆Ris、蒼井翔太、安月名莉子、天羽しろっぷ＆凪乃ましろ、angela、おめがシスターズ、小原莉子、相良茉優、志崎樺音、swing,sing、スピラ・スピカ、DIALOGUE＋、富田美憂、FLOW、峯田茉優、百合香、RAISE A SUILEN、RHG、ohigeCat&KyoChang、DJ シーザー、ポタ

両日VJ：キイチ、gurasu_01、福太郎