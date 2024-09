9月13日から全国で放送される『ポッキー』の新TVCM『ポッキーって、楽器じゃん。』篇に、[Alexandros]、アイナ・ジ・エンド、CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUINが出演する。

本CMは『ポッキー』ブランドの新コミュニケーション“ポッキーは音楽を愛する人を愛する”に賛同した3組が音楽を楽しみながら喜びを分かち合い、その素晴らしさを伝えるストーリーに。各篇で流れる音楽は3組がそれぞれが手がけており、[Alexandros]は書き下ろし新曲「Backseat」、アイナも同じく書き下ろしの新曲「ハートにハート」、CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUINは既発表曲「tradition」を披露している。

[Alexandros]篇では、学生時代の出会いをきっかけに結成したバンド活動の原点ともいえる体育館のステージで、「1人ではできないこともバンドの仲間となら実現できる」という希望や意思を表現。撮影にはエキストラとして生徒たちが参加し、川上洋平(Vo/Gt)がウォーミングアップに歌声を披露すると生徒たちは目を輝かせたという。

また、文化祭の後夜祭でのライブが「プロを目指すきっかけになった」という白井眞輝(Gt)が演奏後に高校時代の思い出に触れると、当時同じステージに立っていた川上も「同じですね」と共感した様子を見せた。なお、新曲「Backseat」は9月18日にリリースされるシングル『SINGLE 2』に収録される。

アイナ・ジ・エンド篇では、ひとり自転車で帰宅するちょっとした寂しさも楽しみに変え、“音楽の天使”のような表情で通学をエンジョイする様子を描写。自転車置き場でMVの1シーンを思わせるような撮影に臨み、「暑い夏も寒い冬も坂道を下りきった後、気持ちよかったな」と45分かけて自転車通学していた高校時代を振り返った。

本番では周囲のスタッフも驚くほどの“全力漕ぎ”を披露。撮影後には、新曲「ハートにハート」につい「幼少期に『ポッキー』を買ってもらった思い出が残っているように、『ポッキー』は記憶に棲みついている。この感覚、誰かにもあるかな…って、誰かの人生に投影して聴いてもらえたらいいなと思って作りました」とコメントした。

CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN篇は、音楽室に集まって遊ぶように音楽と戯れる姿を映像に収めた映像に。撮影時には3人がそれぞれの楽器に触れながら、マイペースに感触や音の確認を続けていたという。それは“演奏”より“音を出す”という作業を楽しんでいるようで、カメラを用意している撮影スタッフも指や足で一緒にリズムを取りながら3人の姿をゆっくり見つめていたという。

その後も特別な区切りはなく、監督の合図でひっそりと撮影がスタート。音の調整作業はいつしか意図して奏でる音楽へと変わり、3人は言葉を交わすことなくオリジナルの楽曲「tradition」の演奏へ。撮影中にはお互いに『ポッキー』を渡し合い、食べながら演奏する場面も。普段の演奏にはないシチュエーションに3人は照れ臭そうに笑みを浮かべていたとのこと。

さらに、本日9月10日より『あの人の「♫(秘密のフレーズ)」つきキャンペーン』がスタート。『ポッキー』シリーズのパッケージ裏面にあるQRコードからキャンペーンサイトにアクセスし、サイト内のカメラを起動させてマーカーを読み込むと、3組のアーティストうち1組の“秘密のフレーズ”を聴くことができる。

(文=リアルサウンド編集部)