¡Ú¡Ö»æÊÒ¤Å¤±¡×¤ÇÉô²°¤â¿´¤â¥¹¥Ã¥¥ê¡ª¡Û»æ¤Ç»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡Ö¸Å¤¤¼Ì¿¿¡×¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤È¤Ï¡©
¶âÍ»µ¡´Ø¤ä¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤Î½ñÎà¡¢Í¹ÊØÊª¡¢¥¯¡¼¥Ý¥ó¡¢»Ò¤É¤â¤¬»ý¤Áµ¢¤ë¥×¥ê¥ó¥ÈÎà¡Ä¡Ä¡£Ë»¤·¤¯Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤±¤Ð¡Ö»æ¡×¤¬¡¢¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ö»æ¡×¤Ï¤È¤ê¤¢¤¨¤º¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¡Ö´Î¿´¤Ê»þ¤Ë½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«´ü¸Â¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖÂç»ö¤Ê½ñÎà¤ò¼º¤¯¤·¤Æ¡¢¤ª¶â¤ä¿®Íê¤ò¼º¤¯¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÈá·à¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤è¤êÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥â¥Î¡×¤è¤ê¤â¡Ö»æ¡×¤ÎÊÒ¤Å¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö»æ¡×¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÊÒ¤Å¤±ÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢ÊÒ¤Å¤±¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¦ÀÐºåµþ»ÒÀèÀ¸¤ÎÃø½ñ¡Ö¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡¡»æÊÒ¤Å¤±¡ª¡×¤«¤é¡¢¡Ö»æÊÒ¤Å¤±¡×¤Î¶Ë°Õ¤òÈ´¿è¤·¤Æ¡¢¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
»æ¤Ç»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¼Ì¿¿No1¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¼ã¤¤º¢¤ÎÈþ¤·¤¤¼Ì¿¿¡×
¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿²½¤¹¤ì¤Ð¤¤¤Ä¤Ç¤â¥¹¥Þ¥Û¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»þÂå¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤è¤êÀèÇÚÊý¤ÎÊÒ¤Å¤±¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ë»Ç¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¼ã¤¤º¢¤ÎÈþ¤·¤¤¤ª¼Ì¿¿¤ò¡¢³§¤µ¤ó¤«¤é¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÁÇÅ¨¤Ê¿åÃå»Ñ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¼Ì¿¿¤ä¡¢½÷Í¥¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ÎÁ°¤Ç»£¤é¤ì¤¿¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡£Ã¶ÆáÍÍ¤È¤Î¿·º§Î¹¹Ô¤¬ÈþÃËÈþ½÷¤Î±Ç²è¥¹¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤«¤é¡¢»ä¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¼ã¤¤»þÂå¤Î¥Ê¥¤¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Î¸åÈ¾¤ÏÊõÊª¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤«¤é¼è¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤À»ä¤¬¡¢¤½¤ÎÇ¯Îð¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤é¤ºÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï½ñÎà¹ÖºÂ¤Ç¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¼ã¤¯¤¤ì¤¤¤À¤Ã¤¿»þ¤Î¼Ì¿¿¿ôËç¤Ï¡¢»æ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¡×¤È¡¢¼ã¤¤¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤¤¤Ä¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼Ì¿¿¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËÄÖ¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÄÂç¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ÎÈ¢¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤â¤¦ÌµÍý¤È¤¢¤¤é¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤±¤ì¤ÉÂç¾æÉ×¡ª ´ÊÃ±¤ÊÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¤Þ¤º¡¢¥Ð¥é¥Ð¥é¤Î¼Ì¿¿¤ò¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤É¤Ë¹¤²¤Æ¡¢¤´²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë¥Ê¥¤¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤À¤±¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£¥Ô¥ó¥Ü¥±¼Ì¿¿¤äÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤Ï°ìËç¤À¤±»Ä¤·¤Æ¡¢½èÊ¬¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¸·Áª¤·¤¿¤é¡¢¼¡¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¿ÍÊÌ¤ËÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢A»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÌ¤½¢±à¡×¡ÖÍÄÃÕ±à¡×¡Ö¾®³Ø¹»¡×¤È¤¤¤¦»ý¤Á½Ð¤·¥Õ¥©¥ë¥À¡¼¤òºî¤Ã¤Æ»þ´ü¤ÇÊ¬¤±¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤ª·Î¸Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡Ö¥Ô¥¢¥Î¡×¡Ö¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦¸«½Ð¤·¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£·»Äï¤ä²ÈÂ²¤Ç¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ï¡Ö·»Äï¡×¡Ö²ÈÂ²¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºî¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼Ì¿¿¤Ï²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËÅ½¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤½¤Î»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤ò¸¡º÷¤Ç¤¤Æ¡¢¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤¹¤°¼è¤ê½Ð¤»¤ì¤Ð¡¢Îã¤¨¤Ð¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬·ëº§¼°¤Ê¤É¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë3ºÐ¤Îº¢¤Î¼Ì¿¿¤ò»È¤ª¤¦¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤â¡¢Ãµ¤¹¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤«¤µ¤Ð¤ë¥¢¥ë¥Ð¥àÎà¤Ï¡¢¥×¥í¤Ë°ÍÍê¤·¤ÆUSB1ËÜ¤Ë
¸Å¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢¶È¼Ô¤µ¤ó¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¤È¡¢¤¤ì¤¤¤Ë¥Ç¡¼¥¿²½¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢¡ÖÀáÌÜ¼Ì¿¿´Û¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£Â´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¤è¤¦¤ËÀ½ËÜ¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤ä¡¢¥Ð¥é¥Ð¥é¤Î¼Ì¿¿¤â¡¢Á÷¤ë¤À¤±¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç1Ëç1Ëç¥¹¥¥ã¥ó¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤ì¤¤¤Ê²è¼Á¤ÇÊÝÂ¸¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥×¥í¤ËÇ¤¤»¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¡£À¸ÅÌ¤µ¤ó¤¬²¿Ì¾¤«ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÂÐ±þ¤¬ÃúÇ«¤À¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ëÀ¸ÅÌ¤µ¤ó¤Ï¡¢1000Ëç°Ê¾å¤Î¼Ì¿¿¤¬USB1ËÜ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤¬´Ý¡¹¶õ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¤ª¶â¤ò½Ð¤»¤Ð¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¤µ¤¯¤Ã¤È¶õ¤±¤é¤ì¤ë»þÂå¤Ç¤¹¡£
¡öËÜµ»ö¤Ï¡¢ÀÐºåµþ»ÒÃø¡Ö¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡¡»æÊÒ¤Å¤±¡ª¡×¤ÎÃæ¤«¤é¡¢È´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë