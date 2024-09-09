「ジャーナル スタンダード ファニチャー」渋谷店でリメイク椅子のポップアップ展示会が開催、約40脚を展示販売
ベイクルーズが手掛ける「ジャーナル スタンダード ファニチャー（JOURNAL STANDARD FURNITURE）」が、ポップアップエキシビション「イイイス（IIISU）」を開催する。ジャーナル スタンダード ファニチャー渋谷店で、9月14日から23日までの期間行う。
◼️「IIISU POP UP EXHIBITION」詳細
イイイスは、木工や鉄工、裁縫、グラフィックなど培ってきたメンバーが中心となり2021年に結成。廃棄家具や端材などを使用し、「人生をともにする作品」としてリメイク椅子を製作している。
同展では、ジャーナル スタンダード ファニチャーが提供した20種類以上のオリジナルソファ生地や、デッドストック生地などを使用したリメイク椅子約40脚を展示。展示作品は、展示会場とイイイスアトリエのみで販売を行う。価格などの詳細は明かされていない。
◼️「IIISU POP UP EXHIBITION」詳細
会期：2024年9月14日（土）〜9月23日（月）
会場：JOURNAL STANDARD FURNITURE 渋谷店
所在地：東京都 渋谷区 神南神南 1-20−13
営業時間：平日 11:00〜20:00／土日祝 11:00〜19:00