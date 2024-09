吉川晃司と布袋寅泰によるCOMPLEXが5月15日および16日の2日間、東京ドームにて<COMPLEX「日本一心」>を開催した。同公演を完全収録したライブ映像作品『COMPLEX 20240515-16 日本一心』がリリースされることが発表となった。東京ドーム公演<COMPLEX「日本一心」>は、2024年1月1日に起こった令和6年能登半島地震の復旧・復興支援を目的として行われたものだ。

■Blu-ray/DVD『COMPLEX 20240515-16 日本一心』



2024年11月6日(水)発売注文受付:9月10日〜9月30日23:59予約リンク:https://umj.lnk.to/AYcEEyQW【Blu-ray (BD+CD2)】PDXT-1037 8,500円+税【DVD (DVD+CD2)】PDBT-1006 7,500円+税※UNIVERSAL MUSIC STOREにて完全予約生産・限定販売▼Blu-ray/DVD・BE MY BABY・PRETTY DOLL・CRASH COMPLEXION・NO MORE LIES・路地裏のVENUS・LOVE CHARADE・2人のAnother Twilight・MODERN VISION・そんな君はほしくない・BLUE・Can't Stop The Silence・CRY FOR LOVE・DRAGON CRIME・HALF MOON・ROMANTICA・PROPAGANDA・IMAGINE HEROES・GOOD SAVAGE・恋をとめないで・MAJESTIC BABYencore・1990・RAMBLING MAN・CLOCKWORK RUNNERS・AFTER THE RAIN▼CD Disc 1・BE MY BABY・PRETTY DOLL・CRASH COMPLEXION・NO MORE LIES・路地裏のVENUS・LOVE CHARADE・2人のAnother Twilight・MODERN VISION・そんな君はほしくない・BLUE・Can't Stop The Silence・CRY FOR LOVE・DRAGON CRIME・HALF MOON▼CD Disc 2・ROMANTICA・PROPAGANDA・IMAGINE HEROES・GOOD SAVAGE・恋をとめないで・MAJESTIC BABYencore・1990・RAMBLING MAN・CLOCKWORK RUNNERS・AFTER THE RAINLIVE映像:完全収録LIVE CD:全曲収録▼COMPLEXVo.吉川晃司 Gt.布袋寅泰●BACK BANDPer.スティーヴ エトウ Dr.湊 雅史 Ba.井上 富雄 Key.奥野 真哉 Mp.岸 利至