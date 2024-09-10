■Blu-ray/DVD『COMPLEX 20240515-16 日本一心』



2024年11月6日(水)発売注文受付：9月10日〜9月30日23:59予約リンク：https://umj.lnk.to/AYcEEyQW【Blu-ray (BD＋CD2)】PDXT-1037 8,500円＋税【DVD (DVD＋CD2)】PDBT-1006 7,500円＋税※UNIVERSAL MUSIC STOREにて完全予約生産・限定販売▼Blu-ray/DVD・BE MY BABY・PRETTY DOLL・CRASH COMPLEXION・NO MORE LIES・路地裏のVENUS・LOVE CHARADE・2人のAnother Twilight・MODERN VISION・そんな君はほしくない・BLUE・Can't Stop The Silence・CRY FOR LOVE・DRAGON CRIME・HALF MOON・ROMANTICA・PROPAGANDA・IMAGINE HEROES・GOOD SAVAGE・恋をとめないで・MAJESTIC BABYencore・1990・RAMBLING MAN・CLOCKWORK RUNNERS・AFTER THE RAIN▼CD Disc 1・BE MY BABY・PRETTY DOLL・CRASH COMPLEXION・NO MORE LIES・路地裏のVENUS・LOVE CHARADE・2人のAnother Twilight・MODERN VISION・そんな君はほしくない・BLUE・Can't Stop The Silence・CRY FOR LOVE・DRAGON CRIME・HALF MOON▼CD Disc 2・ROMANTICA・PROPAGANDA・IMAGINE HEROES・GOOD SAVAGE・恋をとめないで・MAJESTIC BABYencore・1990・RAMBLING MAN・CLOCKWORK RUNNERS・AFTER THE RAINLIVE映像：完全収録LIVE CD：全曲収録▼COMPLEXVo.吉川晃司 Gt.布袋寅泰●BACK BANDPer.スティーヴ エトウ Dr.湊 雅史 Ba.井上 富雄 Key.奥野 真哉 Mp.岸 利至