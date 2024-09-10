吉川晃司×布袋寅泰によるCOMPLEX、東京ドーム公演＜日本一心＞を映像作品化リリース
吉川晃司と布袋寅泰によるCOMPLEXが5月15日および16日の2日間、東京ドームにて＜COMPLEX「日本一心」＞を開催した。同公演を完全収録したライブ映像作品『COMPLEX 20240515-16 日本一心』がリリースされることが発表となった。
◆COMPLEX 画像
東京ドーム公演＜COMPLEX「日本一心」＞は、2024年1月1日に起こった令和6年能登半島地震の復旧・復興支援を目的として行われたものだ。
ライブ撮影◎平野タカシ／横井明彦／外山 繁
■Blu-ray/DVD『COMPLEX 20240515-16 日本一心』
注文受付：9月10日〜9月30日23:59
予約リンク：https://umj.lnk.to/AYcEEyQW
【Blu-ray (BD＋CD2)】PDXT-1037 8,500円＋税
【DVD (DVD＋CD2)】PDBT-1006 7,500円＋税
※UNIVERSAL MUSIC STOREにて完全予約生産・限定販売
▼Blu-ray/DVD
・BE MY BABY
・PRETTY DOLL
・CRASH COMPLEXION
・NO MORE LIES
・路地裏のVENUS
・LOVE CHARADE
・2人のAnother Twilight
・MODERN VISION
・そんな君はほしくない
・BLUE
・Can't Stop The Silence
・CRY FOR LOVE
・DRAGON CRIME
・HALF MOON
・ROMANTICA
・PROPAGANDA
・IMAGINE HEROES
・GOOD SAVAGE
・恋をとめないで
・MAJESTIC BABY
encore
・1990
・RAMBLING MAN
・CLOCKWORK RUNNERS
・AFTER THE RAIN
▼CD Disc 1
・BE MY BABY
・PRETTY DOLL
・CRASH COMPLEXION
・NO MORE LIES
・路地裏のVENUS
・LOVE CHARADE
・2人のAnother Twilight
・MODERN VISION
・そんな君はほしくない
・BLUE
・Can't Stop The Silence
・CRY FOR LOVE
・DRAGON CRIME
・HALF MOON
▼CD Disc 2
・ROMANTICA
・PROPAGANDA
・IMAGINE HEROES
・GOOD SAVAGE
・恋をとめないで
・MAJESTIC BABY
encore
・1990
・RAMBLING MAN
・CLOCKWORK RUNNERS
・AFTER THE RAIN
LIVE映像：完全収録
LIVE CD：全曲収録
▼COMPLEX
Vo.吉川晃司 Gt.布袋寅泰
●BACK BAND
Per.スティーヴ エトウ Dr.湊 雅史 Ba.井上 富雄 Key.奥野 真哉 Mp.岸 利至
関連リンク
◆布袋寅泰 オフィシャルサイト
◆3ヵ月連続 COMPLEX WOWOW特集 特設ページ