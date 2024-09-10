COMPLEX 東京ドーム公演完全収録Blu-ray／DVD発売決定 能登半島地震の被災地復興のため全額寄付【収録曲一覧】
吉川晃司と布袋寅泰の伝説的なユニット・COMPLEXが、令和6年能登半島地震の復旧・復興支援を目的とし、「日本一心」の旗を掲げて5月15・16日に開催した東京ドーム公演を完全収録したBlu-ray／DVD「COMPLEX 20240515-16 日本一心」が11月6日に発売されることが決定した。
【ライブ写真】「BE MY BABY」など名曲連発のCOMPLEX、ジャケ写公開も
今作はライブ映像完全収録のBlu-ray／DVDに加え、ライブ音源全曲を収録したLIVE CD2枚組付きの完全予約生産盤。UNIVERSAL MUSIC STORE限定で販売され、今作の利益は令和6年能登半島地震の被災地の復旧・復興のために全額寄付する。予約はきょう10日からスタートし、9月30日午後11時59分まで受け付ける。
収録内容は以下のとおり。
■ライブBlu-ray／DVD『COMPLEX 20240515-16 日本一心』収録内容
▼Blu-ray／DVD
BE MY BABY
PRETTY DOLL
CRASH COMPLEXION
NO MORE LIES
路地裏のVENUS
LOVE CHARADE
2人のAnother Twilight
MODERN VISION
そんな君はほしくない
BLUE
Can’t Stop The Silence
CRY FOR LOVE
DRAGON CRIME
HALF MOON
ROMANTICA
PROPAGANDA
IMAGINE HEROES
GOOD SAVAGE
恋をとめないで
MAJESTIC BABY
【ENCORE】
1990
RAMBLING MAN
CLOCKWORK RUNNERS
AFTER THE RAIN
▼CD／Disc 1
BE MY BABY
PRETTY DOLL
CRASH COMPLEXION
NO MORE LIES
路地裏のVENUS
LOVE CHARADE
2人のAnother Twilight
MODERN VISION
そんな君はほしくない
BLUE
Can’t Stop The Silence
CRY FOR LOVE
DRAGON CRIME
HALF MOON
▼CD／Disc 2
ROMANTICA
PROPAGANDA
IMAGINE HEROES
GOOD SAVAGE
恋をとめないで
MAJESTIC BABY
【ENCORE】
1990
RAMBLING MAN
CLOCKWORK RUNNERS
AFTER THE RAIN
【COMPLEX】
Vo. 吉川晃司 Gt. 布袋寅泰
【BACK BAND】
Per. スティーヴ エトウ／Dr. 湊雅史／Ba. 井上富雄／Key. 奥野真哉／MP. 岸利至
【ライブ写真】「BE MY BABY」など名曲連発のCOMPLEX、ジャケ写公開も
今作はライブ映像完全収録のBlu-ray／DVDに加え、ライブ音源全曲を収録したLIVE CD2枚組付きの完全予約生産盤。UNIVERSAL MUSIC STORE限定で販売され、今作の利益は令和6年能登半島地震の被災地の復旧・復興のために全額寄付する。予約はきょう10日からスタートし、9月30日午後11時59分まで受け付ける。
■ライブBlu-ray／DVD『COMPLEX 20240515-16 日本一心』収録内容
▼Blu-ray／DVD
BE MY BABY
PRETTY DOLL
CRASH COMPLEXION
NO MORE LIES
路地裏のVENUS
LOVE CHARADE
2人のAnother Twilight
MODERN VISION
そんな君はほしくない
BLUE
Can’t Stop The Silence
CRY FOR LOVE
DRAGON CRIME
HALF MOON
ROMANTICA
PROPAGANDA
IMAGINE HEROES
GOOD SAVAGE
恋をとめないで
MAJESTIC BABY
【ENCORE】
1990
RAMBLING MAN
CLOCKWORK RUNNERS
AFTER THE RAIN
▼CD／Disc 1
BE MY BABY
PRETTY DOLL
CRASH COMPLEXION
NO MORE LIES
路地裏のVENUS
LOVE CHARADE
2人のAnother Twilight
MODERN VISION
そんな君はほしくない
BLUE
Can’t Stop The Silence
CRY FOR LOVE
DRAGON CRIME
HALF MOON
▼CD／Disc 2
ROMANTICA
PROPAGANDA
IMAGINE HEROES
GOOD SAVAGE
恋をとめないで
MAJESTIC BABY
【ENCORE】
1990
RAMBLING MAN
CLOCKWORK RUNNERS
AFTER THE RAIN
【COMPLEX】
Vo. 吉川晃司 Gt. 布袋寅泰
【BACK BAND】
Per. スティーヴ エトウ／Dr. 湊雅史／Ba. 井上富雄／Key. 奥野真哉／MP. 岸利至