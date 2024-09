吉川晃司と布袋寅泰の伝説的なユニット・COMPLEXが、令和6年能登半島地震の復旧・復興支援を目的とし、「日本一心」の旗を掲げて5月15・16日に開催した東京ドーム公演を完全収録したBlu-ray/DVD「COMPLEX 20240515-16 日本一心」が11月6日に発売されることが決定した。今作はライブ映像完全収録のBlu-ray/DVDに加え、ライブ音源全曲を収録したLIVE CD2枚組付きの完全予約生産盤。UNIVERSAL MUSIC STORE限定で販売され、今作の利益は令和6年能登半島地震の被災地の復旧・復興のために全額寄付する。予約はきょう10日からスタートし、9月30日午後11時59分まで受け付ける。

収録内容は以下のとおり。■ライブBlu-ray/DVD『COMPLEX 20240515-16 日本一心』収録内容▼Blu-ray/DVDBE MY BABYPRETTY DOLLCRASH COMPLEXIONNO MORE LIES路地裏のVENUSLOVE CHARADE2人のAnother TwilightMODERN VISIONそんな君はほしくないBLUECan’t Stop The SilenceCRY FOR LOVEDRAGON CRIMEHALF MOONROMANTICAPROPAGANDAIMAGINE HEROESGOOD SAVAGE恋をとめないでMAJESTIC BABY【ENCORE】1990RAMBLING MANCLOCKWORK RUNNERSAFTER THE RAIN▼CD/Disc 1BE MY BABYPRETTY DOLLCRASH COMPLEXIONNO MORE LIES路地裏のVENUSLOVE CHARADE2人のAnother TwilightMODERN VISIONそんな君はほしくないBLUECan’t Stop The SilenceCRY FOR LOVEDRAGON CRIMEHALF MOON▼CD/Disc 2ROMANTICAPROPAGANDAIMAGINE HEROESGOOD SAVAGE恋をとめないでMAJESTIC BABY【ENCORE】1990RAMBLING MANCLOCKWORK RUNNERSAFTER THE RAIN【COMPLEX】Vo. 吉川晃司 Gt. 布袋寅泰【BACK BAND】Per. スティーヴ エトウ/Dr. 湊雅史/Ba. 井上富雄/Key. 奥野真哉/MP. 岸利至