【PS5 Technical Presentation hosted by Mark Cerny】9月11日0時 配信予定

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、プレイステーション 5に関する動画「PS5 Technical Presentation hosted by Mark Cerny」を9月11日0時より配信する。

動画は、PS5のリードアーキテクトを務めるマーク・サーニー氏によって、PS5とその技術革新についてプレゼンテーションが行なわれるという。動画の長さは約9分。

内容については明らかにされていないが、プレゼンテーション内でPS5の上位モデル「PS5 Pro」の発表が期待される。なお、プレゼンテーション配信の発表に合わせてティザー映像が公開されており、そのタイトルは当初「PS5 Pro」となっていた(現在は修正済み)。実際にどうなるかはわからないが、「PS5 Pro」発表の可能性はかなり高いものと思われる。

ティザー映像のタイトルは、当初「PS5 Pro」となっていた

