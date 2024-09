【iOS 18】9月17日 配信予定

Appleは、iPhone向けの新OS「iOS 18」を9月17日にリリースする。

「iOS 18」では、iPhone 16シリーズやiPhone 15 Proにて人工知能「Apple Intelligence」が利用可能になるほか、新たに「パスワード」アプリや「ゲームモード」が搭載される。6月の「WWDC 24」にて発表されていたが、今回9月17日にリリースされることが明らかになった。

同日には「iPadOS 18」や「watchOS 11」、「macOS Sequoia」、「visionOS 2」も配信予定となっている。

【Apple Event - September 9】

