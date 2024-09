シンガー・ソングライターのアイナ・ジ・エンド、ロックバンド[Alexandros]、CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN(チョコパコチョコキンキン)が出演する新TVCM「ポッキーって、楽器じゃん。」篇(全3篇)が、13日から全国で順次オンエアする。新CMは、音楽を楽しみながら喜びを分かち合い、その素晴らしさを伝えるストーリーとなっており、各篇で流れる音楽は3組のアーティストがそれぞれ手がけたオリジナルの楽曲であることも見どころとなる。

アイナ・ジ・エンドは自転車にまたがるとペダルをグイグイ漕ぎながら無邪気な笑顔を見せ、書き下ろしの新曲「ハートにハート」を披露。[Alexandros]も同じく書き下ろし新曲となる「Backseat」(9月18日発売)を思い出が蘇る体育館で演奏。CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUINは、音楽室で戯れるように「tradition」(既発表曲)を披露。エモーショナルな曲をバックに普段ないシチュエーションの中、個々の世界観で喜びを表現する姿に注目だ。撮影後のインタビューで、アイナ・ジ・エンドは「ポッキーを食べるシーンが難しかったですね。どうやったら音をポキッて鳴らしているように見えるかを監督のご指示のもとやらせていただいて、すごく楽しかったです。」と撮影の裏側を語った。[Alexandros]川上洋平は「本格的に(アーティストに)なろうと思ったのは中学3年生くらいですけど、気づいたら曲を作ってCD出そうみたいなことを勝手に思って…何も決まってないのに。高校生くらいの時に将来のことを聞かれるじゃないですか、先生に。そこで改めて『まじめに音楽やりたい』って思ってました。」と学生時代のバンド結成エピソードを語った。CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUINのDaidoは「フジロック本当に楽しくて…自分たちの出番はハラハラなんですけど、初日から行って、本番前日以外はテント泊だったんですけど、もう寝ずに遊んですごい楽しい思い出でした(笑)」とこの夏の思い出を語った。