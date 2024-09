BUMP OF CHICKENの最新アルバム『Iris』(アイリス)が、初週11.3万枚を売り上げ、9月10日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」(9月16日付)で初登場1位を獲得。2019年7月22日付での『aurora arc』に続き、5作連続、通算8作目の1位獲得となった。本作は、TBS系火曜ドラマ『西園寺さんは家事をしない』の主題歌「strawberry」や『ポケモンスペシャルミュージックビデオ「GOTCHA!」』テーマソング「アカシア」、NHK連続テレビ小説『おかえりモネ』主題歌「なないろ」、劇場版『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』主題歌「クロノスタシス」、テレビアニメ『SPY×FAMILY』Season1 第2 クールオープニング主題歌「SOUVENIR」など計13曲が収録されている。なお、BUMP OF CHICKENは本アルバム『Iris』を引っ提げ、9月7日の埼玉・ベルーナドーム公演よりドームツアー『BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous』を開催している。<クレジット:オリコン調べ(2024年9月16日付:集計期間:2024年9月2日〜8日)>