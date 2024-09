【Apple Event:It's Glowtime】9月10日2時~ 配信開始

Appleは9月10日、新製品発表イベント「Apple Event」にて、新型スマートフォン「iPhone 16 Pro」シリーズを発表した。

6.3インチモデルの「iPhone 16 Pro」と、歴代iPhoneで最も大きい6.9インチディスプレイを搭載した「iPhone 16 Pro Max」が登場。SoCには「A18 Pro」を搭載しており、Apple Intelligenceを実行できるほか、ゲーム性能も向上している。

【Apple Event - September 9】

