【Apple Event:It's Glowtime】9月10日2時~ 配信開始

Appleは9月10日、新製品発表イベント「Apple Event」にて、iPhoneの新機能「視覚的インテリジェンス」を発表した。

iPhone 16の本体側面に搭載されるカメラコントロールボタン。1クリックで写真を撮ることができるだけでなく、被写体のあらゆる情報をAIが検索してくれる機能「視覚的インテリジェンス」が登場することが明かされた。

レストランを撮影するメニューや予約情報などが瞬時に確認できたり、犬を撮影すると犬種を確認できる。また、資料などに使用することで、ChatGPTに質問することなども可能となっている。

【Apple Event - September 9】

Copyright (C) 2024 Apple Inc. All rights reserved.