【Apple Event:It's Glowtime】9月10日2時~ 配信開始

Appleは9月10日、新製品発表イベント「Apple Event」にて、新型スマートウォッチ「Apple Watch Series 10」を発表した。9月20日発売予定で、価格は399ドルより。

10世代目となる「Apple Watch」はデザインがリニューアルされ、厚さは9.7mmとこれまでで最も薄いモデルとなった。広視野角OLEDディスプレイを採用し、ディスプレイサイズはApple Watch Ultraと同等まで大型化されている。

また、新たに睡眠時無呼吸症候群を検知する機能を搭載し、“睡眠の質”を測定可能。日本でも利用可能であることが明かされている。

【Apple Event - September 9】

