¹â»ÔÁáÉÄ»á¡¡ÁíºÛÁª¾¡Íø¤Ê¤é¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ï¥º¥Ð¥ó¥É¡×ÃÂÀ¸¤Ø¡ÄºÆº§¤·¤¿»³ËÜÂó»á¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ëÆ°¸þ
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤¬£¹Æü¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£±£²Æü¹ð¼¨¡¢£²£·ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ËÎ©¸õÊä¤òÀµ¼°É½ÌÀ¤·¤¿¡£ÊÝ¼éÇÉ¤Î´üÂÔ¤ò°ì¿È¤ËÇØÉé¤Ã¤Æ¤ÎÀï¤¤¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Î¿Í¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¹â»Ôà¼óÁêá¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤ËÌ¤Íè¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ï¥º¥Ð¥ó¥É¤ÎÆ°¸þ¤Ï¤¤¤«¤Ë¡©
¡ÖÆüËÜÎóÅç¤ò¡¢¶¯¤¯Ë¤«¤Ë¡£¡×¡Ö¥µ¥Ê¥¨¤¢¤ì¤ÐÍ«¤¤¤Ê¤·¡£¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Ü¡¼¥É¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¹â»Ô»á¤ÏÌó£±»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÁíºÛÁª¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤ÈÀ¯ºö¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñ¤Îµæ¶Ë¤Î»ÈÌ¿¤Ï¡Ö¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÀ¸Ì¿¤Èºâ»º¡×¡ÖÎÎÅÚ¡¦ÎÎ³¤¡¦ÎÎ¶õ¡¦»ñ¸»¡×¡Ö¹ñ²È¤Î¼ç¸¢¤ÈÌ¾ÍÀ¡×¤ò¼é¤êÈ´¤¯¤³¤È¤À¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î»ÈÌ¿¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¡Ö³°¸òÎÏ¡×¡ÖËÉ±ÒÎÏ¡×¡Ö·ÐºÑÎÏ¡×¡Öµ»½ÑÎÏ¡×¡Ö¾ðÊóÎÏ¡×¡Ö¿ÍºàÎÏ¡×¤Î£¶¤Ä¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¤À¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÎÏ¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö·ÐºÑÀ®Ä¹¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£¡Ö¤â¤¦°ìÅÙÆüËÜ¤ò¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Ë²¡¤·¾å¤²¤¿¤¤¡£¤Ç¤¤ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¹â»Ô»á¤È¤¤¤¨¤Ð¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊÝ¼é¤ÈÃÎ¤é¤ì¤ë¡£Á°²ó£²£°£²£±Ç¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤Ï°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤«¤é»Ù±ç¤ò¼õ¤±¡¢ÊÝ¼é¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤ÆÀï¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤â¼Áµ¿±þÅú¤Ç°ÂÇÜ»á¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤òÈäÏª¤·¡Ö¡Ø±þ±ç¤¹¤ë¤è¡£½÷À½é¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¡¢¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¶»¤Ë¤È¤É¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Á´ÎÏÅêµå¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ß¤Ç¤´¤µ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¹â»Ô»á¤ò»Ù±ç¤·¤¿¤Î¤Ï°ÂÇÜ»á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹â»Ô»á¤Î¸µÉ×¤À¤Ã¤¿»³ËÜÂó½°±¡µÄ°÷¡ÊÅö»þ¡Ë¤â¤½¤Î£±¿Í¤À¡££°£³Ç¯¤Ë¹â»Ô»á¤¬ÍîÁª¤·¤¿ºÝ¤Ë¹â»Ô»á¤ÎÈë½ñ¤ò»³ËÜ»öÌ³½ê¤Ç¸Û¤Ã¤¿¤³¤È¤¬±ï¤Ë¤Ê¤ê¡¢£°£´Ç¯¤Ë·ëº§¡£
¡¡£±£·Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»³ËÜ»á¤ÏÁ°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¹â»Ô»á»Ù»ý¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¤Î¼èºà¤Ë¤Ï¡Ö¥±¥ó¥«¤·¤ÆÊÌ¤ì¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÊÌ¤ì¤Æ¤â±ßËþ¤Ç¤¹¤«¤é¡£·ëº§À¸³è¤Ï¼ºÇÔ¤·¤¿¤±¤É¡¢Èà½÷¤ÎÀ¯¼£¿®Ç°¤ä¤Þ¤¸¤á¤µ¡¢½ã¿è¤µ¡¢¿Í´ÖÀ¤Ï°ìÈÖ¿®ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡£Èà½÷¤Ë¤Ï¤¼¤ÒÀ®¸ù¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î£±¿Í¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Î¹â»Ô¿Ø±Ä´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö»³ËÜ»á¤Ï¹â»Ô»á¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Î¢¤ÎÁªÂÐËÜÉôÄ¹¤Ç¤¹¤«¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤ÀºÎÏÅª¤Ç¤·¤¿¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÁíºÛÁª¤Ï´ßÅÄÊ¸Íº»á¤Î¾¡Íø¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î½°±¡Áª¸å¤Ë£²¿Í¤ÏºÆº§¡£»³ËÜ»á¤¬¹â»ÔÀ«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼óÁê¤ÎÉ×¿Í¤Î¤³¤È¤ò¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥Ç¥£¡¼¤È¤¤¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¸µ´Ä¶Áê¤¬¼óÁê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥Ç¥£¡¼¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÂìÀî¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ë¤À¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÂìÀî¤Î»öÌ³½ê¤ÏÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢ÂìÀî¤¬ÁíºÛÁª¤Ë´ØÍ¿¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥Ç¥£¡¼¤Ê¤é¤Ì¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ï¥º¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤»³ËÜ»á¤Ï¸½ºß¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡£¹â»Ô¿Ø±Ä¤Î¤¢¤ëµÄ°÷¤Ï¡Öº£²ó¤â¤¤¤í¤¤¤íÆ°¤«¤ì¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤â¤Á¤í¤óÎ¢¤Ç¡¢¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Ï¤ª£²¿Í¤ÇÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡£³Ç¯Á°¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤È¤Ê¤ë¤«¡£