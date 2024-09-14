¤Ê¤ó¤ÇÉÔÎÑ¤¬¥Ð¥ì¤¿¡©¾ì½ê¤Þ¤ÇË½¤¤¤¿ºÊ¤ÎÀïÎ¬¤¬¤¹¤´¤¹¤´¤ë¡Ä¡ÚÉÔÎÑ½÷¤ò¥Þ¥Þ¤È¸Æ¤Ð¤»¤ëÉ× Vol.28¡Û
¤¢¤ëÌë¡¢ÆÍÁ³Â©»Ò¤Ë¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Ã¤Æ·ëº§¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤æ¤ê¤³¤µ¤ó¡£
ÏÃ¤òÂ³¤±¤ë¤È¡¢Â©»Ò¤«¤é¤Ï²Ä°¦¤¯¤Æ¶²¤í¤·¤¤¤æ¤ê¤³¤µ¤ó¤ÎËå¡¢¡È¤ー¤Á¤ã¤ó¡É¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢É×¤ÏËå¤ÈÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡Ä¡Ä¡©
ÉÔÎÑ½÷¤ò¥Þ¥Þ¤È¸Æ¤Ð¤»¤ëÉ× 28ÏÃ
¿Í¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¤æ¤ê¤³¤µ¤ó¤Ë¡¢Æ°ÍÉ¤ò±£¤»¤Ê¤¤¤¤¯¤³¤µ¤ó¡£
ÉÔÎÑ¸½¾ì¤Î¾Úµò¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¡¢¤æ¤ê¤³¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¯¤³¤Î¤³¤È¥Þ¥Þ¤Ã¤ÆÂ©»Ò¤Ë¸Æ¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¤Í¡×¤ÈÉ×¤ËÌä¤¤µÍ¤á¤Þ¤¹¡£
¶Ã¤¯µÁÊì¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤æ¤ê¤³¤µ¤ó¤ÏÎäÀÅ¤Ë¡ÖÎ¥º§¤·¤¿¤é¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥Ñ¥Ñ¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤Í♡¡×¤È¡£
¤½¤ó¤ÊÎäÀÅÄÀÃå¤Ê¤æ¤ê¤³¤µ¤ó¤Î¼¡¤Ê¤ë¹Í¤¨¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¡©¡ª
É×¤Ï¤æ¤ê¤³¤µ¤ó¤Ë²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¼Õ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤æ¤ê¤³¤µ¤ó¤«¤éÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤Ë¼Õ¤Ã¤Æ¡×¤È¡£
¤¤¯¤³¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¾ì½ê¤â»þ´Ö¤â¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤æ¤ê¤³¤µ¤ó¤Ë¼ÁÌä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ð¥«¤Ë¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¡×¤È¤æ¤ê¤³¤µ¤ó¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¤æ¤ê¤³¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤¼¾ì½ê¤â»þ´Ö¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤µ¤¹¤¬¤Î¤æ¤ê¤³¤µ¤ó¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö¤¢¤ì¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä
¡ÖÉÔÎÑ½÷¤ò¥Þ¥Þ¤È¸Æ¤Ð¤»¤ëÉ×¡×¤ÏËèÆü¹¹¿·Ãæ¡ª
¡Ê¤Ý¤ó»Ò¡Ë