ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、洗濯いらずでいつも清潔に使うことができる、ディズニーデザイン「拭けるトイレマット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「拭けるトイレマット」

© Disney

タイプと価格:【標準】2,990円(税込)、【ロング】3,990円(税込)、【ワイド】4,990円(税込)

サイズ:【標準】幅約60×奥行約55cm、くぼみ深さ約12×くぼみ幅(最大)約33cm、くぼみ幅(中央)約20cm、【ロング】幅約60×奥行約90cm、くぼみ深さ約42×くぼみ幅(最大)約40cm、くぼみ幅(中央)約25cm、【ワイド】幅約75×奥行約120cm、くぼみ深さ約42×くぼみ幅(最大)約40cm、くぼみ幅(中央)約25cm

主材:塩化ビニル樹脂(裏面:ガラス繊維不織布)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

防水素材でお手入れも簡単にできるトイレマット。

汚れてもサッと拭くだけなので、手間をかけずに清潔な状態をキープすることができます◎

小さなお子さまのトイレトレーニングや介護用としても人気!

3種類のサイズから選べるのも魅力的です。

デザインは「木目」と「タイル」の2種類がラインナップ。

木目

© Disney

ナチュラルなテイストの「木目」柄のトイレマット。

温かみのあるデザインで、トイレ空間がほっこりと落ち着きのある雰囲気に☆

ミッキーモチーフがオシャレなアクセントになっています。

タイル

© Disney

清潔感のある「タイル」柄のトイレマット。

ミッキーモチーフが深みのある色合いなのでキュートに映えます。

縁が白なのも上品で素敵!

それぞれ「標準」、「ロング」、「ワイド」の3種類のサイズから選ぶことができます。

トイレの大きさやお好みに合わせて選択が可能◎

© Disney

<素材アップ>

裏面には不織布が使われています。

3サイズ展開で、どのようなトイレにも合うのがうれしい。

洗濯いらずでいつも清潔に使うことができる、ディズニーデザイン「拭けるトイレマット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

