愛犬と一緒に楽しめる！コミフデリ ピザーラテリヤキチキン

ホットドッグとフォーシーズが展開する宅配ピザ「PIZZA-LA」とのコラボ商品「コミフデリ ピザーラテリヤキチキン」のピザーラで、2024年9月9日(月)より一部店舗から全国のピザーラ店舗で販売中です。

コミフデリ/PIZZA-LA「コミフデリ ピザーラテリヤキチキン」

希望小売価格(税込) : 972円

賞味期限(要冷凍) : 製造より360日

商品サイズ : 直径約10cm

※その他の商品詳細は株式会社ホットドッグウェブサイト、コミフオンラインストアで確認してください。

※販売価格は販売先によって多少異なります。

■コミフデリ ピザーラテリヤキチキン

ピザーラの人気No.1ピザ『テリヤキチキン』と同じく、テリヤキチキン・コーン・マッシュルーム・きざみのりをトッピング。

ピザ生地には鶏肉を使用して、お肉好きのワンちゃん好みのテイストに仕上がっています。

■コミフ・コミフデリのクオリティ

コミフは、愛犬も人も楽しめる「食品」で、私たちが食べる食品と同じ基準の品質管理の行き届いた食品工場で製造される安心の冷凍スイーツ・デリです。

そのため、ドッグフードとは異なり原材料の詳細を表示しています。

現在、スイーツとデリを合わせて※40種類以上をラインナップしています。

※定番商品 2024年9月現在

