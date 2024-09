末武 信宏登壇！セリスタ『次世代治療法・ヘルスケア【迷走神経刺激療法 Vagal Treatment】

セリスタは、2024年9月29日(日)に、末武 信宏 先生を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『次世代治療法・ヘルスケア【迷走神経刺激療法 Vagal Treatment】の大きな可能性と現況』を開催します。

セリスタは、2024年9月29日(日)に、末武 信宏 先生を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『次世代治療法・ヘルスケア【迷走神経刺激療法 Vagal Treatment】の大きな可能性と現況』を開催。

◇見どころ/主な学習のポイント◇

◇見どころ/主な学習のポイント◇

■『次世代治療法・ヘルスケア【迷走神経刺激療法 Vagal Treatment】の大きな可能性と現況』

末武 信宏 先生/Dr. Nobuhiro Suetake

さかえクリニック/院長

順天堂大学 医学部 病院管理学教室/非常勤講師

トップアスリート株式会社/代表取締役

1) 世界中で注目が集まる迷走神経を学ぶ(解剖、生理)

2) 迷走神経刺激療法の現状

3) 迷走神経刺激療法の大きな可能性

4) 医工連携によるデバイス開発と将来性

5) ニューロモデュレーション、Photobiomodulationの理論と臨床

※キーワード:迷走神経、迷走神経刺激療法、医工連携、ニューロモデュレーション、Photobiomodulation(PBM)

◇講師紹介◇

末武 信宏 先生/Dr. Nobuhiro Suetake

さかえクリニック/院長

順天堂大学 医学部 病院管理学教室/非常勤講師

トップアスリート株式会社/代表取締役

《経歴》

国立岐阜大学医学部卒

医学博士(順天堂大学大学院 医学研究科博士課程卒)

日本美容外科学会認定専門医

さかえクリニック/院長

順天堂大学医学部病院管理学/非常勤講師

一般社団法人先端医科学ウェルネスアカデミー/副代表理事

ヒューマンテクノ株式会社/代表取締役社長

一般社団法人日本美容内科学会/理事

トップアスリート株式会社/代表取締役

◇無料LiveオンラインZoomセミナー概要◇

■番組名 :『Sunday Wellness Breeze』Season 26 Stage 3

■開催日時 :2024年9月29日(日) 10:00〜12:00

■開催形式 :Zoomオンラインセミナー

■プログラム :10:00 オープニング・主催者挨拶

10:20 『次世代治療法・ヘルスケア

【迷走神経刺激療法 Vagal Treatment】の大きな可能性と現況』

末武 信宏 先生/Dr. Nobuhiro Suetake

さかえクリニック/院長

順天堂大学 医学部 病院管理学教室/非常勤講師

トップアスリート株式会社/代表取締役

11:20 質疑応答

11:40 セリスタ製品プレゼンテーション

伊藤 承正 セリスタ株式会社/代表取締役

12:00 エンディング

■参加費 :無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)

■対象 :医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定

※一般の方はご参加できません。

■定員 :1,000人

