末武 信宏登壇！セリスタ『次世代治療法・ヘルスケア【迷走神経刺激療法 Vagal Treatment】
セリスタは、2024年9月29日(日)に、末武 信宏 先生を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『次世代治療法・ヘルスケア【迷走神経刺激療法 Vagal Treatment】の大きな可能性と現況』を開催します。
セリスタ『次世代治療法・ヘルスケア【迷走神経刺激療法 Vagal Treatment】
セリスタは、2024年9月29日(日)に、末武 信宏 先生を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『次世代治療法・ヘルスケア【迷走神経刺激療法 Vagal Treatment】の大きな可能性と現況』を開催。
◇見どころ／主な学習のポイント◇
■『次世代治療法・ヘルスケア【迷走神経刺激療法 Vagal Treatment】の大きな可能性と現況』
末武 信宏 先生／Dr. Nobuhiro Suetake
さかえクリニック／院長
順天堂大学 医学部 病院管理学教室／非常勤講師
トップアスリート株式会社／代表取締役
1) 世界中で注目が集まる迷走神経を学ぶ(解剖、生理)
2) 迷走神経刺激療法の現状
3) 迷走神経刺激療法の大きな可能性
4) 医工連携によるデバイス開発と将来性
5) ニューロモデュレーション、Photobiomodulationの理論と臨床
※キーワード：迷走神経、迷走神経刺激療法、医工連携、ニューロモデュレーション、Photobiomodulation(PBM)
◇講師紹介◇
末武 信宏 先生／Dr. Nobuhiro Suetake
さかえクリニック／院長
順天堂大学 医学部 病院管理学教室／非常勤講師
トップアスリート株式会社／代表取締役
《経歴》
国立岐阜大学医学部卒
医学博士(順天堂大学大学院 医学研究科博士課程卒)
日本美容外科学会認定専門医
さかえクリニック／院長
順天堂大学医学部病院管理学／非常勤講師
一般社団法人先端医科学ウェルネスアカデミー／副代表理事
ヒューマンテクノ株式会社／代表取締役社長
一般社団法人日本美容内科学会／理事
トップアスリート株式会社／代表取締役
◇無料LiveオンラインZoomセミナー概要◇
■番組名 ：『Sunday Wellness Breeze』Season 26 Stage 3
■開催日時 ：2024年9月29日(日) 10:00〜12:00
■開催形式 ：Zoomオンラインセミナー
■プログラム ：10:00 オープニング・主催者挨拶
10:20 『次世代治療法・ヘルスケア
【迷走神経刺激療法 Vagal Treatment】の大きな可能性と現況』
末武 信宏 先生／Dr. Nobuhiro Suetake
さかえクリニック／院長
順天堂大学 医学部 病院管理学教室／非常勤講師
トップアスリート株式会社／代表取締役
11:20 質疑応答
11:40 セリスタ製品プレゼンテーション
伊藤 承正 セリスタ株式会社／代表取締役
12:00 エンディング
■参加費 ：無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)
■対象 ：医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定
※一般の方はご参加できません。
■定員 ：1,000人
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