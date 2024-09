三笘薫の“開幕弾”がクラブ月間最優秀ゴールに選出！…8月は3戦1ゴール1アシストと躍動

ブライトンに所属する日本代表FW三笘薫が、クラブの月間最優秀ゴール賞を受賞した。現在27歳の三笘は川崎フロンターレで頭角を表し、2021年にブライトンへ完全移籍加入。ベルギーでの1年間の“武者修行”を経て、翌年夏からプレミアリーグで活躍している。ここまでの通算成績は公式戦70試合出場14ゴール14アシスト。2022−23シーズンには通算10ゴール8アシストをマークするなど攻撃の主軸として躍動し、クラブ史上初のヨーロッパリーグ(EL)出場権獲得に大きく貢献した。

.@Kaoru_Mitoma gives us lift off in the 24/25 #PL season! 🚀 Your August GOTM winner! 🏆 pic.twitter.com/8reasBdk4Q