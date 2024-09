健康食品及び医薬品などを製造・販売するファインが販売する、”すみっコぐらし” 仕様の『骨キッズ(R)カルシウムイチゴ風味』のパッケージがリニューアル、同封される限定シールの絵柄も新デザインに! 早速紹介していこう。ファインでは、成長期に欠かせない栄養素であるカルシウムや鉄、ビタミン類を美味しく摂取できる『骨キッズ(R)カルシウム』シリーズを以前より販売しており、シリーズ累計176万個を突破。特に、以前から販売されている人気キャラクター ”すみっコぐらし” のデザインをパッケージに採用した『骨キッズ(R)カルシウムイチゴ風味』は、簡単に美味しく栄養を摂取できることはもちろん、その可愛いらしいデザインから特にお子さんのいる親世代から支持されているという。そして今回、『骨キッズ(R)カルシウムイチゴ風味(すみっコぐらし)』のパッケージデザインをリニューアルした商品が、8月20日(火)より販売開始された。デザインには、引き続き ”すみっコぐらし” 仕様のパッケージとなっており、小さなお子さまも楽しく飲める商品となっている。また本商品は、アレルギー特定原材料28品目は不使用であり、クチナシ色素のみを使用し着色料にもこだわっているため、アレルギーが気になるお子さんにもより安心できる商品へとリニューアルされている。鉄分が不足しがちな女性や大人の方にもおススメな商品だ。さらに、商品1袋に1枚同封されている限定シールも新デザインでリニューアル。とかげやねこ、しろくまなど、おなじみの人気キャラクターたちがデザインされた限定オリジナルシール(全10種類)が1袋に付き1枚、おまけとしてランダムで付いてくる。フレーバーのイチゴにあわせたデザインはそのままに、複数のシールが配置されていたものから、キャラクターの存在感を大きく1枚のシールとして、喫茶店モチーフのイラストなど、様々な様子のキャラクターたちが限定デザインとして登場している。身体にもよく、シールもゲットできるので一石二鳥! お子さんと全種類コンプリートにチャレンジしてみては。(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.