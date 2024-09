なでしこジャパンの7名が出場！ 女子CL本大会かけた予選2回戦の組み合わせ決定…北川ひかる加入のヘッケンはアーセナルと長谷川唯ら4名所属のシティはパリFCと対戦【UWCL】

欧州サッカー連盟(UEFA)は9日、UEFA女子チャンピオンズリーグ(UWCL)の予選2回戦の組み合わせ抽選会を実施した。UWCLは男子のチャンピオンズリーグとは全く大会形式が異なり、自動的に本大会に出場できるのはたったの4クラブのみというレギュレーションだ。2024-25シーズンはバルセロナ、リヨン、バイエルン、チェルシーの4クラブ。前回王者のバルセロナに加え、UEFAランキング1位から3位の国内リーグ優勝チームであるリヨン、バイエルン、チェルシーが出場権を確保している。

グループステージは16クラブが参加し、4クラブが4つのグループに分かれて戦うことに。予選2回戦では24クラブが出場権をかけて戦うこととなる。長谷川唯、藤野あおば、清水梨紗、山下杏也加となでしこジャパンの4選手が所属するマンチェスター・シティは、リーグパスとして参加。相手は昨シーズンのUWCL予選でアーセナルを下す波乱を起こしたパリFCとなった。また、昨シーズンのFA女子スーパーリーグ(FAWSL)3位のアーセナルは、スウェーデンのBKヘッケンと対戦。INAC神戸レオネッサからなでしこジャパン北川ひかるが今夏加入したクラブであり、強豪との対戦となった。さらに、熊谷紗希、南萌華が所属するセリエA女子で王者となったローマは、スイスのセルヴェットと対戦。U-20日本女子代表のMF天野紗が所属するハンマルビーIFは、ベンフィカと対戦する。予選2回戦は18日と19日、25日と26日に開催。勝者が本大会への切符を掴む。◆予選2回戦【チャンピオンズパス】SKNザンクト・ペルテン(オーストリア) vs ZNKムラ(スロベニア)ベンフィカ(ポルトガル) vs ハンマルビーIF(スウェーデン)オシエク(クロアチア) vs トヴェンテ(オランダ)ガラタサライ(トルコ) vs スラビア・プラハ(チェコ)ローマ(イタリア) vs セルヴェット(スイス)アンデルレヒト(ベルギー) vs ヴォレレンガ(ノルウェー)ヴォルスクラ・ポルタヴァ(ウクライナ) vs セルティック(スコットランド)【リーグパス】スポルティングCP(ポルトガル) vs レアル・マドリー(スペイン)ユベントス(イタリア) vs パリ・サンジェルマン(フランス)パリFC(フランス) vs マンチェスター・シティ(イングランド)フィオレンティーナ(イタリア) vs ヴォルフスブルク(ドイツ)BKヘッケン(スウェーデン) vs アーセナル(イングランド)