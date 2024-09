9mm Parabellum Bulletが、10月23日に通算10枚目となるオリジナルアルバム『YOU NEED FREEDOM TO BE YOU』をリリースすることを発表。『TIGHTROPE』以来2年ぶりに発売されるオリジナルアルバムは、新曲9曲に加え6月に配信した「カタルシス」、2023年リリースした「Brand New Day」がそれぞれAlbum ver.として収録され全11曲入りとなる。また近年の9mm Parabellum Bulletのデザインを手がける河島遼太郎によるジャケットデザインも同時に公開された。

リリース情報

10th Album『YOU NEED FREEDOM TO BE YOU』





COCP-42383 ¥3,000+税

1.Baby, Please Burn Out

2.叫び -The Freedom You Need-

*2025年春発売予定 Nintendo Switch 「Project Code ヴァンパイアハンター」オープニングテーマ

3.Mr. Foolの末路

4.カタルシス -Album ver.-

*リアル脱出ゲーム「夜の海賊遊園地からの脱出」テーマソング

5.幻の光

6.Fuel On The Fire!!

7.それは魔法

8.Domino Domino

9.新月になれば

10.朝影 -The Future We Choose-

*2025年春発売予定 Nintendo Switch 「Project Code ヴァンパイアハンター」エンディングテーマ

11.Brand New Day -Album ver.-

10th Album『YOU NEED FREEDOM TO BE YOU』2024.10.23 ReleaseCOCP-42383 ¥3,000+税1.Baby, Please Burn Out2.叫び -The Freedom You Need-*2025年春発売予定 Nintendo Switch 「Project Code ヴァンパイアハンター」オープニングテーマ3.Mr. Foolの末路4.カタルシス -Album ver.-*リアル脱出ゲーム「夜の海賊遊園地からの脱出」テーマソング5.幻の光6.Fuel On The Fire!!7.それは魔法8.Domino Domino9.新月になれば10.朝影 -The Future We Choose-*2025年春発売予定 Nintendo Switch 「Project Code ヴァンパイアハンター」エンディングテーマ11.Brand New Day -Album ver.-

ライブ・イベント情報

<アルバム『YOU NEED FREEDOM TO BE YOU』発売記念試聴イベント>

・タワーレコード渋谷店にて期間内に予約された方は抽選で試聴イベント会場にご招待。また、先着で「オンライン視聴券」をお渡しいたします。

・タワーレコードオンラインにて期間内に予約された方にはイベントが視聴可能なURLとシリアルをタワーレコードマイページにご案内いたします。

【イベント日時】

日時:2024年10月7日(月) 20:00〜

【予約対象期間】

タワーレコード渋谷店店頭

2024年9月12日(木)開店時〜2024年9月30日(月)閉店時まで

詳細URL:https://towershibuya.jp/2024/09/09/20301

7タワーレコードオンライン

2024年9月9日(月)22:00〜2024年9月30日(月)23:59まで

販売ページURL:https://tower.jp/article/feature_item/2024/09/09/0701

詳細はこちら:https://columbia.jp/artist-info/9mm/live/88546.html

<アルバム『YOU NEED FREEDOM TO BE YOU』発売記念試聴イベント>・タワーレコード渋谷店にて期間内に予約された方は抽選で試聴イベント会場にご招待。また、先着で「オンライン視聴券」をお渡しいたします。・タワーレコードオンラインにて期間内に予約された方にはイベントが視聴可能なURLとシリアルをタワーレコードマイページにご案内いたします。【イベント日時】日時:2024年10月7日(月) 20:00〜【予約対象期間】タワーレコード渋谷店店頭2024年9月12日(木)開店時〜2024年9月30日(月)閉店時まで詳細URL:https://towershibuya.jp/2024/09/09/203017タワーレコードオンライン2024年9月9日(月)22:00〜2024年9月30日(月)23:59まで販売ページURL:https://tower.jp/article/feature_item/2024/09/09/0701詳細はこちら:https://columbia.jp/artist-info/9mm/live/88546.html

ライブ・イベント情報

<9mm Parabellum Bullet 10th Album リリースツアー>

2024年

11/9(土) [神奈川] F.A.D YOKOHAMA OPEN17:00/START17:30

11/16(土) [北海道] 札幌 PENNY LANE24 OPEN17:00/START17:30

11/17(日) [北海道] 小樽 GOLD STONE OPEN16:30/START17:00

11/23(土) [山形] Session OPEN17:00/START17:30

11/24(日) [宮城] 仙台 Rensa OPEN16:15/START17:00

11/30(土) [京都] 京都FANJ OPEN16:45/START17:30

12/1(日) [兵庫] 神戸VARIT. OPEN16:30/START17:00

12/6(金) [香川] 高松オリーブホール OPEN18:00/START18:30

12/8(日) [愛媛] 松山Wstudio RED OPEN16:30/START17:00

12/19(木) [東京] 下北沢 CLUB251 OPEN18:00/START18:30

2025年

1/11(土) [東京] Spotify O-WEST OPEN16:45/START17:30

1/18(土) [広島] 広島 CLUB QUATTRO OPEN16:45/START17:30

1/19(日) [岡山] CRAZYMAMA KINGDOM OPEN16:15/START17:00

1/25(土) [茨城] 水戸 LIGHT HOUSE OPEN17:00/START17:30

1/31(金) [東京] 渋谷 CLUB QUATTRO OPEN17:45/START18:30

2/1(土) [栃木] HEAVEN’S ROCK宇都宮 VJ-2 OPEN17:00/START17:30

2/8(土) [福岡] 福岡 DRUM LOGOS OPEN16:45/START17:30

2/9(日) [鹿児島] 鹿児島 CAPARVO HALL OPEN16:15/START17:00

2/22(土) [東京] Zepp DiverCity(TOKYO) OPEN16:30/START17:30

3/1(土) [愛知] Zepp Nagoya OPEN16:00/START17:00

3/2(日) [大阪] Zepp Osaka Bayside OPEN16:00/START17:00

<9mm Parabellum Bullet 10th Album リリースツアー>2024年11/9(土) [神奈川] F.A.D YOKOHAMA OPEN17:00/START17:3011/16(土) [北海道] 札幌 PENNY LANE24 OPEN17:00/START17:3011/17(日) [北海道] 小樽 GOLD STONE OPEN16:30/START17:0011/23(土) [山形] Session OPEN17:00/START17:3011/24(日) [宮城] 仙台 Rensa OPEN16:15/START17:0011/30(土) [京都] 京都FANJ OPEN16:45/START17:3012/1(日) [兵庫] 神戸VARIT. OPEN16:30/START17:0012/6(金) [香川] 高松オリーブホール OPEN18:00/START18:3012/8(日) [愛媛] 松山Wstudio RED OPEN16:30/START17:0012/19(木) [東京] 下北沢 CLUB251 OPEN18:00/START18:302025年1/11(土) [東京] Spotify O-WEST OPEN16:45/START17:301/18(土) [広島] 広島 CLUB QUATTRO OPEN16:45/START17:301/19(日) [岡山] CRAZYMAMA KINGDOM OPEN16:15/START17:001/25(土) [茨城] 水戸 LIGHT HOUSE OPEN17:00/START17:301/31(金) [東京] 渋谷 CLUB QUATTRO OPEN17:45/START18:302/1(土) [栃木] HEAVEN’S ROCK宇都宮 VJ-2 OPEN17:00/START17:302/8(土) [福岡] 福岡 DRUM LOGOS OPEN16:45/START17:302/9(日) [鹿児島] 鹿児島 CAPARVO HALL OPEN16:15/START17:002/22(土) [東京] Zepp DiverCity(TOKYO) OPEN16:30/START17:303/1(土) [愛知] Zepp Nagoya OPEN16:00/START17:003/2(日) [大阪] Zepp Osaka Bayside OPEN16:00/START17:00

また、アルバムの発売を記念した先行試聴イベントの実施も決定。タワーレコード渋谷店、またはタワーレコードオンラインにて期間内に予約すると参加することができる。9mm Parabellum Bulletは2024年結成20周年を迎えており、7月にはファン投票による上位20曲を収録した配信限定ベストアルバム『THE ULTIMATE COLLECTION -20Years, 20Bullets-』をリリース。そして11月からは10枚目のオリジナルアルバム『YOU NEED FREEDOM TO BE YOU』のリリースツアーとなる<9mm Parabellum Bullet Tour 2024-2025「YOU NEED FREEDOM TO BE YOU」>を開催することも発表している。