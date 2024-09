東京でしか買えない!? しょっぱい系の手土産とは？ 8月の人気記事ランキング

「食べログマガジン」の人気記事ランキングTOP10を発表! まだ読んでいないという人は、ぜひランキングでチェックしてくださいね。

2024年8月にもっとも読まれた記事は?

最新のグルメ情報をお届けしている「食べログマガジン」。本稿では、8月の人気記事ランキングTOP10(※)を発表します! まだ読んでいないという方は、ぜひチェックしてくださいね。

※集計期間:2024年8月1日〜8月31日

【10位】散歩にもドライブにも! 横須賀、逗子・葉山周辺の穴場レストラン&カフェ8選

10位は、海沿いの街、横須賀、逗子・葉山周辺のおいしいお店を紹介した「マガジンまとめ」。涼しくなってくる今からの時期にもぴったりの記事ですね。

AzzurrA Mare SAJIMA 出典:Liko_さん

【9位】食べられるのは来年の3月まで! 天然かき氷の名店が誇る、別格の宇治金時

お菓子の歴史研究家・猫井登さんの連載「THEご褒美スイーツ」。今回は「食べログ 和菓子・甘味処 TOKYO 百名店」にも選ばれる「天然かき氷」の名店を紹介してくれました。

だるまや餅菓子店 出典:dijurさん

【8位】祇園のママに聞く! 京都で「わらび餅」を買うならこのお店

8位は、人気連載「教えて! 祇園の宏美ママ」。今回は「わらび餅」です。京都・祇園のお茶屋で生まれた宏美ママのとっておきのお店を教えてもらいました。

祇園饅頭 出典:黄色のたぬきさん

【7位】町中華の専門家がおすすめ! 今食べたい、東京の「冷やし中華」7選

7位は、この季節にぴったり、東京の「冷やし中華」7選。町中華専門家である曾茂さんに、とっておきの冷やし中華を教えていただきました。

中華料理 とき 出典:yamay630さん

【6位】絶品国産うなぎが980円〜!「銀座おのでら」がうなぎ店をオープン(東京・赤坂見附)

6位は、注目の新店を紹介する「New Open News」から。「銀座おのでら」が“本格的な国産うなぎ料理をリーズナブルな価格で楽しんでもらいたい”との思いからオープンした「薪焼うなぎ 銀座おのでら本店」です。

薪焼うなぎ 銀座おのでら 本店 写真:お店から

【5位】濃厚で最高! スイーツ専門家が選ぶ抹茶アイスのおいしい店2024

お菓子の歴史研究家の猫井登さんが、最高の抹茶アイスが食べられるお店を厳選してくれました。抹茶アイスのみならず、おいしい抹茶アイスが食べられる抹茶パフェのお店も紹介されています。

中村藤吉本店 銀座店 出典:H.F.manさん

【4位】帰省のお土産どれにする? お菓子のプロが推す、手土産に最適な東京スイーツ10選

4位には、5位に続いてお菓子の歴史研究家・猫井登さんの記事がランクイン。帰省時期に知りたい、東京ならではの手土産を教えてくれました。

ラウンジ ORIGAMI 写真:お店から

【3位】わざわざ行く価値がある。緑あふれる空間で、焼きたてのクレープとこだわりのドリンクを

いよいよ、トップ3の発表です!

3位には、連載「噂の新店」がランクイン。今回は、2024年6月に「世田谷ガーデン倶楽部」内にオープンしたカフェ「moderato on the green」を紹介。おいしいクレープを緑豊かな空間でいただけるとあって、早くも人気のスポットとなっているようです。

moderato on the green 出典:esora24さん

【2位】スイーツのプロが厳選! 夏にもおすすめ「チーズケーキ」9選

2位は……

スイーツコンシェルジュのはなともさんが選ぶ、夏にもおすすめのチーズケーキです。

数々のチーズケーキを食べ歩いたはなともさんが、こってりからあっさりまで、暑くても食べたくなるような「チーズケーキ」を紹介してくれました。

ラヴィアンレーヴ 写真:ジェイムス・オザワ

【1位】東京でしか買えない!? 帰省のときに必ず喜ばれるしょっぱい系の手土産10選

そして1位は……

4位にも登場した、帰省の手土産まとめです。4位は甘い系でしたが、1位はしょっぱい系! いつもの定番土産もいいですがこちらの記事を参考に、新しい東京の手土産を見つけてみてくださいね。

オーボンヴュータン 尾山台店 出典:cocochabellさん

「食べてみたい!」と思うメニューや「行ってみたい!」と思うお店は見つかりましたか? ぜひ、外食やテイクアウト、お取り寄せの参考にしてくださいね!

